Сколько стоит пожениться в горах Северного Кавказа

Привычным свадьбам в городских кафе многие пары все чаще предпочитают нестандартные торжества. И здесь горы Кавказа могут предложить множество вариантов. Как проходят высокогорные церемонии, сколько это стоит и какие нюансы нужно учесть, рассказывают влюбленные и эксперты.

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Решили ехать на Кавказ: истории молодоженов

Инсаф и Диляра Якуповы поженились в Домбае 24 июля 2024 года. Пара приехала на Кавказ из Казани. Мечтать о свадьбе в горах девушка стала после того, как увидела в сети атмосферные фото. А жених решил так: раз любимая хочет, значит сделаем.

«Мы были в Дагестане два года назад, нам очень понравилось. Там я сделал Диляре предложение. Она любит горы, я подумал, это будет необычно и романтично. А сыграть свадьбу решили уже в Домбае», — рассказал Инсаф Якупов.

Пара провела на Кавказе три дня. С организаторами они отправились в пеший поход через пихтовый лес к Турьему озеру и Алибекскому водопаду. А затем на внедорожнике проехали 700 километров, чтобы устроить фотосессию в «астраханской пустыне».

«Несмотря на физическую усталость, не было ни сожаления, ни утомления морального. Все на позитиве. А на работе, например, просто сидишь целый день, ноль физических нагрузок, но домой возвращаешься уставший, недовольный», — делится своими мыслями Инсаф.

Москвичка Анна Вербовская рассказала, что отметить свадьбу в Архызе они с мужем решили по нескольким причинам. Во-первых, молодым хотелось чего-то нестандартного. Во-вторых, торжество по стилю должно было соответствовать отношениям пары — быть легким и нежным. Еще одна причина практическая: родственники мужа Анны живут в Ставропольском крае.

«Сразу после церемонии гостей забрали на автоэкскурсию по водопадам. У кого-то был открытый джип, у кого-то — закрытый. Они ехали через лес, и там вся дорога пролегает по горному ручью. Значит, брызги, настоящие такие эмоции Кавказа! Это было невероятно. Мы гостей заранее предупреждали, чтобы они взяли подходящую одежду», — рассказала Анна.

В Архызе и окрестностях молодые и гости провели три дня. Успели отдохнуть, повеселиться и познакомиться с природой региона.

«Мы бы точно повторили. Если получится отметить какую-нибудь годовщину примерно так же, будет здорово. Когда мы пересматриваем видео, фото, понимаем, что в Москве не получили бы подобного ни за какие деньги», — поделилась Анна Вербовская.

Исполняем мечты: взгляд организаторов

По словам свадебного организатора из Пятигорска, праздник любви в горах устраивают как в цивилизованных локациях — Архызе и Домбае, так и в труднодоступных — перевал Актопрак, плато Бермамыт и озеро Гижгит.

«Чаще всего за свадьбой в горах Кавказа обращаются пары из средней полосы России, больше всего москвичей и петербуржцев. Это часто люди, которые вообще никогда не бывали в горах. Они готовы далеко лететь за чем-то сакральным, важным для них», — рассказала руководитель и организатор свадебного агентства «Горизонт событий» Александра Сыч.

В горах Северного Кавказа проводят церемонии на двоих и полноценные свадьбы с праздничным ужином. Романтичная помолвка в минимальном формате без гостей может обойтись в 200−250 тысяч рублей, говорят организаторы. В эту сумму не входят наряды, кольца и билеты на самолеты и поезда.

Максимального бюджета свадьбы в горах не существует. Самые роскошные торжества обычно обходятся в 2−3 миллиона. Все зависит от наполнения: ресторана, отеля, количества гостей и числа экскурсий, разнообразия активностей.

«Недавно мы с ребятами преодолели пеший маршрут порядка 6 километров, потому что они очень хотели побывать у высокогорного озера. И всей командой мы отправились к озеру. У нас было несколько сменных платьев. Одно для этого похода, которое можно подвязать, легкое. Второе — более тяжелое, свадебное, для церемонии. Церемония у нас тоже проходила на высоте 2400, подъем на джипах, было довольно экстремально», — рассказывает организатор в wedding group «Свадьба в горах» Анна Чакрыжова.

Свадьба в горах — не всегда про легкость и нежность. Лыжники и сноубордисты милым фотосессиям предпочитают эффектные заезды прямо в свадебных нарядах.

«Зимой 2022 года у нас был такой интересный кейс — свадьба сноубордистов. Приехали ребята со своей компанией, с друзьями, которые также катаются. Мы сделали церемонию на станции „Мир“ на Эльбрусе. Сразу после завершения торжества они спустились вниз на сноубордах», — рассказала владелец агентства Dan&Mari Анастасия Морозова.

Свадьба в горах без организаторов: на что обратить внимание

Парам, которые решили отметить свадьбу в горах Кавказа без привлечения агентства, стоит продумать несколько важных аспектов. Главные — локация и логистика.

Перед тем, как выбрать место, нужно понять, какие товары и услуги есть в поселке или в городе, а какие нужно будет привезти. Отдельно подумать о дороге: на Кавказе много красивых локаций, к которым можно проехать только на внедорожнике. Поэтому организаторы рекомендуют выбирать цивилизованные места.

«Самостоятельно организовать свадьбу в горах не так просто. Рекомендую в таком случае выбрать Домбай и обязательно нанять гида. Из локаций стоит обратить внимание на гору Мусса-Ачитара и остановиться на озере Туманы-Кель», — посоветовала предпринимательница Анастасия Морозова.

Нужно учесть, что внезапные проблемы сложно решить, находясь без связи высоко в горах и без нужных для устранения неполадок специалистов.