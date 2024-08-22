Названа стоимость отдыха на новом курорте в Хасанском округе Приморья: дороже, чем в Таиланде

Курорт в Хасанском округе Приморского края начнут строить следующей осенью.

О подготовительной работе и уже известных планах «ФедералПресс» рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Где построят курорт «Приморье» и какие будут отели

По словам главы туристического ведомства, общая площадь курорта составит порядка 175 гектаров с протяженностью береговой линии 1,6 километра в центральной части бухты.

Можно приблизительно расположить центр пляжной территории будущего курорта в центре береговой линии между мысами, ограничивающими бухту Алеут. Правда, пока неизвестно, сколько придется идти до линии прибоя отдыхающим.

«В составе проекта предусмотрено несколько форматов размещения номерного фонда – бутик-отель 5*, гостиница 4*, SPA отель, санаторий, семейные и апарт-отели, коттеджи и дуплексы. Точное расстояние от каждого объекта до берега будет известно после утверждения мастер-плана территории, но сама береговая линия будет свободна от застройки», – уточнила Наталья Набойченко.

Мастер-план всей территории курорта, который закрепит конкретную компоновку и расстановку объектов, пока находится в разработке. Предполагается, что финальный вариант будет готов уже в этом году. Предварительно запланировано создание десяти объектов для проживания с общим объемом номерного фонда на 3,8 тысячи единиц.

Когда начнут строить курорт

Проектно-изыскательские работы на территории будущего курорта уже проводятся. Изучается геологическое и гидрологическое состояние. Завершена археологическая экспертиза.

На проектные работы по первому этапу потребуется еще около года. «Активная фаза строительства, а именно начало земляных работ, запланировано на осень 2025 года – после окончания высокого туристического сезона», – пояснила глава ведомства.

Сколько будут стоить номера

Рассчитать точную стоимость услуг, которые начнут предоставлять туристам в 2027–2028 году, сейчас сложно, но получить ожидаемые цифры удалось.

«При расчете рентабельности будущего проекта закладывался средний чек 17–20 тысяч рублей на одного взрослого туриста на одни сутки. Сюда входят и проживание, и питание, и дополнительные услуги. Это незначительно превышает средний чек туристов по итогам 2023 года и прошедшего периода 2024 года. При этом необходимо помнить, что в расчете стоимости услуг будущего курорта речь идет о 2028 годе и учитывает инфляцию», – обозначила краевой министр туризма.

По мнению специалистов министерства, концентрация в одном месте туристических услуг, прежде всего по размещению туристов, обострит внутреннюю и внешнюю конкуренцию для всего Хасанского округа и в целом для Приморского края. Это значит, что можно рассчитывать на снижение стоимости услуг и повышение их качества.

Базы отдыха снесут

Сейчас вся территория бухты Алеут занята базами отдыха. Как подчеркнула глава приморского минтуризма, все существующие постройки будут вынесены с береговой полосы.

«Если гостевые дома и базы отдыха расположены в бухте Алеут на законных основаниях, они могут быть выкуплены. Стоимость выкупа прав собственности или аренды устанавливается покупателем и продавцом самостоятельно по результатам оценки, это правоотношения двух хозяйствующих субъектов», – сообщила Наталья Набойченко.

Кроме того, в качестве мер поддержки реализации крупных инвестиционных проектов есть возможность комплексного развития территории (КРТ), когда земельные участки для нужд проекта выкупает государство, формируя цену на основе кадастровой стоимости. Возможность применения КРТ сейчас прорабатывается.

Какие дороги построят для курорта

Для туристического Хасанского муниципалитета дороги всегда были больной темой: и без того дальние для большинства путешественников поездки осложняются качеством дорожного полотна и несвоевременными масштабными ремонтами. Над этим вопросом тоже будут работать.

«Непосредственно для транспортного сообщения с территорией курорта будет реконструирована подъездная дорога от пгт Зарубино (около четырех километров) и создана объездная дорога Зарубино – Гвоздево (около десяти километров)», – анонсировала министр.

Глава ведомства напомнила: развитию транспорта и логистики в Приморье уделяется большое внимание и без привязки к созданию курорта. Но экономический эффект от реализации столь крупного проекта предопределит в целом развитие территории. Проект будет выполняться в три стадии – к 2028, 2030 и 2032 годам. Соответственно этому будет наращиваться и транспортно-логистическое обеспечение территории.

«Мы специально не говорим сейчас только о курорте, понятно, что необходимо рассматривать весь юг Приморья в целом. Автомобильная дорога ежегодно приводится в нормативное состояние, но есть «узкие» места, которые требуют капитальных решений в связи с природными условиями – особенностями грунтов, мостовыми переходами и т. п.», – сказала Наталья Набойченко.

Что еще изменится в Хасанском округе

По словам министра, уже сейчас в крае приводят в порядок русла рек, что снижает риски. Благодаря этому паводки и тайфуны перестанут угрожать разрушением мостов и переливами через дорожное полотно. В дальнейшем в проекте – реконструкция сложных участков.

«Железнодорожные пути в Хасанском округе сейчас полностью востребованы под грузовые перевозки в рамках трансграничных маршрутов. Задачами его модернизации является повышение пропускной способности в том числе для того, чтобы разгрузить автомагистраль, переориентировав часть грузопотока. Такая же задача стоит в рамках развития портовых мощностей – чтобы часть транзитных грузов из КНР, прежде всего контейнеров – уходила сразу в порты и не перегружала автомагистраль, оставляя ее для туристов на личных автомобиля», – озвучила хорошую новость руководитель минтуризма.

При этом, напомнили в ведомстве, каждый год по пять километров асфальтируется дорога, которая идет от Краскино на Хасан. По прогнозам, через 2–2,5 года эта работа завершится полностью, и асфальтовая дорога будет связывать трассу Раздольное – Хасан до конечного населенного пункта. В этом году 2,6 миллиарда рублей выделено на Хасанский муниципальный округ, на производство ремонта дорог в Безверхово, Зарубино, Краскино – Хасан.

Как ранее сообщалось, с появлением курорта в Хасанском округе потребуются кардинальные изменения. Об этом говорил губернатор Олег Кожемяко в июле. Работы проводятся не только для будущего курорта, нужно электрифицировать железную дорогу, давать развитие порту, судостроению. Кроме того, в Хасанском округе и ряде населенных пунктов планируется расширение проезжей части, создание системы водоснабжения и водоотведения.

Появление курорта станет таким локомотивом, который за собой, в силу государственной задачи, объявленной руководством нашей страны, подтянет и федеральные ресурсы и возможности, которые обеспечат и нормальный проезд, и электричество. Такое развитие инфраструктуры позволит владельцам сезонных баз по Хасанскому побережью перестроить свою систему на более долгосрочный период работы, на удлиненность сезона, соответственно, возвести благоустроенные дома отдыха, привести в порядок территории. Будет анализироваться состояние каждой бухты, далее будет принята программа по развитию туризма в Хасанском округе.