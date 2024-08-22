В Салехарде пройдет межнациональный фестиваль сказок

В День города в Салехарде на улице Ленина развернется межнациональный фестиваль сказок народов России «Театральная околица». Мероприятие состоится 14 сентября.

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Для зрителей со спектаклями выступят артисты из Тюмени, Томска, Ставрополя. Приедет в окружную столицу уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары и «живые статуи» из Санкт-Петербурга. Помимо прочего, для всех желающих участники фестиваля проведут мастер-классы.

Ранее «Ямал 1» сообщил, что на праздновании Дня города в Новом Уренгое выступит певица МакSим. Выступление звезды шоу-бизнеса запланировано на 31 августа.