Замминистра культуры Омской области рассказала о развитии туризма

В 2024 году Омская область вошла в топ-30 регионов России, которые привлекают туристов. Власти взяли курс на масштабное развитие инфраструктуры для этой отрасли. О том, что уникального есть в Омске и области, как обилие производств может стать основой для промышленного туризма, появится ли здесь курортный сбор, в интервью «ФедералПресс» рассказала ответственная за развитие этой сферы в регионе – заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Турист готов платить за комфорт

Светлана Дмитриевна, что, на ваш взгляд, есть уникального в Омске и области, а над чем еще стоит поработать?

— Для многих туристов, особенно для тех, кто привык бывать в известных местах, наш регион является terra incognita – неизвестной территорией. Конечно, в Омской области нет морей и гор, но есть свои точки притяжения, которые, в первую очередь, стали интересны самим местным жителям. Каждую неделю набираются туристские группы и отправляются на этнокультурные, спортивные, культурно-познавательные маршруты. Территория региона протянулась с юга на север по трем природным зонам, и каждый может за один день по комфортной дороге доехать от степи до тайги. К примеру, от Одесского или Черлакского района до Тарского. Маршрут в основном проходит по федеральным трассам, за окном меняются природные пейзажи, есть много интересных локаций, выбрать которые можно через приложение «Открывай Омскую область», и добраться до Тары – самого древнего города на территории Сибири, которому в этом году исполнилось 430 лет.

Омская область может много чем похвастаться: событиями, важными для истории всей страны, персонами, внесшими вклад в развитие разных сфер: от культуры, искусства и спорта до военного дела и промышленности. Вокруг этого выстраиваются многие туристические программы на территории. У нас совершаются археологические находки, полностью меняющие представление о прошлом. Так, в 2008 году в Усть-Ишимском районе найдены самые древние останки человека современного типа. Он жил около 45 тысяч лет назад. Ученые говорят, что это самый древний человек за пределами Африки и Азии. А совсем недавно обнаружены берестяные находки на территории Тары, открывшие много новых интересных фактов об истории города.

Омск – это и известные имена, связанные с историей России: художник Михаил Врубель здесь родился, Федору Достоевскому пришлось отбывать каторгу в Омском остроге, где он сформировался как писатель-философ. Стоит вспомнить и нашего земляка – актера Михаила Александровича Ульянова, и оказавшегося здесь волею судьбы Александра Васильевича Колчака, который объявил себя верховным правителем России.

Наконец, Омская область знаменита своей мифологией. Так, легенда «О пяти озерах» известна не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Муромцевский район – уже бренд, который приковал внимание к Омску в переломные 90-е годы благодаря серии книг о мифологии краеведа Михаила Николаевича Речкина. Сегодня эта легенда активно поддерживается. Место уникально еще и тем, что здесь сосредоточено множество различных духовных, этнических культур, как, впрочем, и во всей области. Наши люди – хранители традиций. Омск, конечно, – территория, мимо которой не стоит проезжать, она достойна внимания как исторически сложившийся фронтир на южных рубежах нашей страны.

Сегодня для многих Омск интересен еще и своей динамикой развития: появляются места концентрации молодежных культур, есть возможность отдохнуть, сплавиться по рекам, соприкоснуться с природой.

Впрочем, еще есть над чем поработать. В первую очередь, это развитие качественной инфраструктуры: дороги, гостиницы и отлаженная система питания. Причем на всей территории Омской области. Сегодня турист очень избирателен. Ему важен комфорт. У нас есть проработанные туристские территории: Большереченский, Калачинский, Тарский районы. Сегодня благодаря тому, что есть федеральная программа поддержки инвесторов, которые готовы на условиях софинансирования создавать глэмпинги, отдаленные районы области можно развивать. К примеру, в Большеречье стоит вкладываться, поскольку программа туристских мероприятий будет только расширяться, на этом фоне гостиниц пока недостаточно.

В регионе работает туристический маршрут «Промышленность Сибири – величие России», который презентовали в конце мая. Это направление сейчас на подъеме во многих регионах, даже ранее закрытые регионы организуют у себя экскурсионные программы. Что есть тут региону показать и что уже сделано?

— Действительно, этот маршрут начал системно развиваться в прошлом году, тогда Омская область получила возможность обучать туроператоров, экскурсоводов и представителей промышленных предприятий, как упаковывать и «продавать» продукт, с чем знакомить туристов. Маршрут показывает, как развивалась промышленность не только в Омске, но и в Сибири в целом, когда Омск проходил становление в качестве капиталистического центра России на рубеже XIX–XX веков.

В маршрут «Промышленность Сибири – величие России» вошли 10 предприятий нефтехимической, пищевой, машиностроительной и сельскохозяйственной отраслей. Логическим завершением стало подписание соглашения о развитии промышленного туризма с заводами, которые теперь можно увидеть изнутри. Если говорить о самых популярных местах, то это ГК «Титан», «Высокие технологии», «Вэлта», ГК «Мелком». Также завод имени П. И. Баранова уже не первый год принимает активное участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», когда единовременно в 12:00 в последнюю субботу августа проводятся экскурсии, главная цель которых – открыть регион для своих жителей как территорию самобытных решений и возможностей.

А что получает от туристов само предприятие? Есть какая-либо мотивация, зачем они идут на это?

— Для предприятия основная мотивация – знакомство населения с производством, просвещение, а также повышение лояльности к конечному продукту и к самой профессии. Конкуренция сегодня высока, и надо соответствовать запросам потребителя. Для того чтобы человеку понять качество продукта, процесс, необходимо увидеть, погрузиться в него, надо видеть и предприятие изнутри. На прилавке магазина мы видим лишь упаковку как конечный результат, а знакомство с процессом часто повышает уровень доверия потребителя.

Какие идеи есть по дальнейшему развитию туризма в регионе?

— На мой взгляд, для развития Омской области будет полезно следующее:

кластерный подход – комплексное развитие туристических мест, когда важно учитывать запрос на качественную и доступную инфраструктуру, создавать интересные программы для погружения; и одновременно – поддерживать тех предпринимателей, организаторов программ, которые готовы вкладываться в развитие территории;

расширять сетку сити-туров, программу визита в область на 2–3 дня с посещением событийных мероприятий и межрегиональные маршруты;

участвовать в федеральных проектах, в том числе развивать региональные инициативы до уровня национальных маршрутов, которые будут интересны в том числе и всероссийским туроператорам. Это хорошая возможность рассказать о регионе не только россиянам, но и жителям других стран.

На сегодняшний день эти направления развиваются, и мы будем продолжать эту работу, повышая качество туристского продукта.

Хотим задержать туристов на длительный срок

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, говоря о перспективах развития туризма в регионе, сказал, что планируется увеличить номерной фонд с акцентом на пятизвездочные отели, а также на загородный отдых. Как проходит работа в этом направлении? Будет ли спрос на новые места размещения?

— В 2023 году Омская область получила более 90 миллионов рублей на строительство модульных некапитальных средств размещения. В настоящее время ведется активная работа по строительству глэмпингов с возможностью круглогодичного размещения в них. Отдых вдали от цивилизации, но при этом в комфорте, на лоне природы сегодня бесценен, и мы расширяем такие возможности для туристов на территории Омской области. К концу этого года 112 номеров должны быть сданы, в том числе на территории базы отдыха «Зеленое небо» в Красноярско-Чернолучинской зоне отдыха, будет открыта совершенно новая база «ВладимирОстров», которая очень порадует рыбаков, поскольку строится на берегу Иртыша.

Как регион планирует увеличивать средний чек от туристов?

— Мы хотим задержать туристов на длительный срок, в частности тех из них, которые проезжают по территории Омской области транзитом. Особенно этот поток увеличивается с апреля по октябрь, когда автопутешественники едут на Алтай, на Байкал или, наоборот, из восточной части страны на Урал и в Центральную Россию, проезжая мимо Омска по федеральным трассам. Сегодня работаем над тем, чтобы люди, планируя отпуск, закладывали 1–2 дня на остановку в регионе. Поэтому большое значение придаем продвижению регионального продукта, как участвуя в международных и всероссийских выставках, так и ориентируя пользователей смартфонов на ключевые туристические точки в нашем регионе, подключая информирование об Омской области в различные навигаторы и приложения на территориях соседних регионов.

Кроме того, сегодня мы включены в работу по созданию федеральной карты автомобильных туристских маршрутов, где будут отражены самые популярные направления и точки посещения.

Может ли быть введен курортный сбор в регионе? Когда, при каких условиях, на что пойдут деньги?

— Курортный сбор актуален для тех регионов, где существует большой турпоток и которые являются раскрученными для посещения туристов. В настоящее время для Омской области важно обеспечить стабильный интерес к региону как к туристическому месту. Для этого мы подключаемся к разным механизмам: от участия в заявочных кампаниях по субсидированию регионов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» до продвижения территории на международных форумах и создания новых интересных событий и акций.

Важно увидеть преимущество своего региона

Какие виды туризма, кроме промышленного, планируется развивать в регионе?

— Прежде всего, это культурно-познавательный, событийный, деловой и спортивный туризм.

В Омской области запустили рейс для связи с северными районами, сначала на Усть-Ишим, потом планируется пустить рейс в Тару. Какие еще районы планируете развивать?

— Запуск рейсов на север региона – хорошая история как для местного населения, так и для туристов. Конечно, сегодня идет процесс налаживания системы работы малой авиации. Важно изучить интерес туристов к такой возможности. Возникает вопрос и о комфорте пассажиров, и о временных затратах. Конечно, направления следует развивать с точки зрения туризма. Дорога в Усть-Ишим довольно непростая, и авиация – это возможность для туристов познакомиться с природным и культурным достоянием. Например, в Усть-Ишимском районе есть село Вятка со своей духовной историей, оно притягивает людей, многие едут с целью прикоснуться к истории старейшего в области храма и пообщаться с проживающими здесь монахами. Часто сюда едут туристы для духовного разговора, с благотворительными целями. И это очень ценно.

Тарский район давно интересен туристам. Сегодня здесь работает Туристско-информационный пункт, который обеспечивает потребность туристов в знакомстве с районом. Практически каждую неделю туристические группы едут в Тару, посещая село Бобровка, где сохраняется латышская культура, а когда начнется театральный сезон, то будут ездить еще чаще, желая посетить Северный драматический театр имени Михаила Ульянова. Так что, если будут налажено авиасообщение между Омском и Тарским районом, то туристам будет интересно и другое.

Есть ли в регионе в туристической сфере дефицит кадров?

— У нас есть вузы, которые выпускают специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. Это Омский государственный технический университет, Омский государственный педагогический университет, есть колледжи. Кадры есть и благодаря появлению новых гостиниц, которые вели большую работу перед открытием. Говорить о дефиците специалистов мы, вероятно, будем, когда будет появляться больше гостиниц – а задачу по их запуску уже поставил губернатор. Люди едут. Причем не только в Омскую область, но и по всей России. Получается, что практически все регионы нашей необъятной страны в вопросе туризма – наши конкуренты, и важно увидеть преимущество именно своей территории и привлечь к ней внимание других людей.

Чем заманить в регион туриста? Поделитесь секретом?

— В первую очередь Омская область – регион с мужским характером, это место сосредоточения всех этапов развития нашей страны, начиная с XVIII века. Здесь своя история и свои личности. Омск – это город-памятник. Поэтому заманить туриста надо культурой и историей. Это наша основа. Ну и, конечно, теми природными ресурсами, благодаря которым город возник, – это наши реки Иртыш и Омь.