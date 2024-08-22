Итальянцы добрались до Владивостока на стареньком Fiat Panda

Необычный автомобиль с европейскими номерами и яркими наклейками привлек внимание жителей Владивостока: старенький Fiat Panda припарковался возле одного из хостелов в центре города. За рулем автомобиля двое друзей из Италии – Сальво и Фабрицио, которые отправились в долгий благотворительный пробег из своего родного города Верчелли до Токио, повторяя маршрут знаменитого итальянского летчика.

«Это путешествие показало, что этот человек был способен на большие мечты – как и мы. Он пролетел на самолете через всю Россию в Токио. Мы решили повторить этот путь, только уже на машине. Это старая машина Fiat Panda, она вся в наклейках – люди сами их оставляют», – цитирует путешественников «Новости VL.ru».

Идея этого необычного путешествия родилась благодаря истории итальянского летчика Фрэнсиса Ломбарди, который в 1930 году пролетел на самолете марки Fiat из Верчелли до Токио. Вдохновленные его подвигом, Сальво и Фабрицио решили повторить маршрут, но на земле и тоже на Fiat – только автомобильном.

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Молодые люди поставили перед собой благородную цель: не только преодолеть расстояние в 17 000 километров, но и собрать средства для фонда борьбы с болезнью Альцгеймера в Италии. За каждый пройденный километр спонсоры жертвуют по одному евро в благотворительный фонд, а сами путешественники полностью покрывают расходы на поездку из собственного кармана.

Стартовав из Верчелли, друзья проехали через Норвегию и Мурманск, посетили множество российских городов, побывали в Монголии и вернулись обратно в Россию, достигнув конечной точки отечественного маршрута – Владивостока. Город на берегу Японского моря стал для них символичным местом, завершающим российскую часть путешествия и являющимся крайним пунктом Транссибирской магистрали.

«Для путешественника, будь то мотоцикл, будь то автомобиль, достижением считается доехать до Владивостока – как до края Земли доехать», – поделились своими ощущениями Сальво и Фабрицио.

Итальянские гости были впечатлены красотой Владивостока, сравнив его атмосферу с родной Генуей, отметив особый итальяно-азиатский колорит города. Даже недавний проливной дождь и наводнение не испортили их впечатлений: по их словам, подобные погодные условия часто случаются и в Италии.

Кухня Дальнего Востока оставила у ребят разные впечатления: Фабрицио пришелся по вкусу местный колорит, в то время как Сальво остался верен традиционным итальянским блюдам.

Главным сокровищем своего путешествия друзья называют людей, которых они встретили на пути.

«В России все готовы прийти на помощь. В одном из городов нам женщина дала приют, когда мы не знали, где остаться ночевать, и накормила. Люди в России – это правда настоящее сокровище», – рассказали путешественники.

Во Владивостоке они неожиданно встретили соотечественников: других итальянских путешественников на автодоме, направляющихся в Южную Корею, и Марко Мельпиньяно – итальянского сыровара, обосновавшегося в городе. Благодаря местному жителю Юрию, занимающемуся перевозкой автомобилей, все они смогли познакомиться и провести время вместе.

Сейчас их яркий Fiat Panda находится в порту Владивостока, готовясь к отправке в Южную Корею на пароме, откуда путешественники направятся в конечный пункт своего маршрута – Токио. Сальво и Фабрицио планируют завершить свое благотворительное путешествие в ближайшее время, но уже задумываются о новых приключениях. Они надеются вновь вернуться во Владивосток, но уже на мотоциклах, чтобы еще раз окунуться в атмосферу «края света» и встретиться с гостеприимными людьми, которые сделали их путешествие незабываемым.

Ранее «ФедералПресс» опубликовал рассказ российской путешественницы, которая поделилась своим опытом жизни во Владивостоке и объяснила, почему ей не понравилось жить в этом городе.