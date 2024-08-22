В России предложили возвращать кешбэк с туристических путевок на детей

В Госдуму внесли законопроект о «туристическом кешбэке» в виде компенсации 20 % стоимости путевок для детей. Авторами инициативы выступили глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Предлагается законодательно закрепить возмещение части затрат на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в размере 20 % стоимости таких услуг, но не более 20 тыс. рублей», – говорится в документе.

Правительство РФ должно установить правила предоставления из федерального бюджета субсидии на стимулирование доступных внутренних путевок на отдых и оздоровление детей. Сергей Миронов напомнил, что в 2021–2022 годах в России уже действовала программа «туристического кешбэка». Тогда туристическим кешбэком воспользовались миллионы граждан, простимулировав развитие отечественной туриндустрии, передают «Известия».

Напомним, большинство россиян отправляется в отпуска осенью. Многие из них предпочитают путешествовать. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», есть ли смысл в раннем бронировании туристических путевок.