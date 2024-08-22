В Омской области запустили новый маршрут по царским местам

Жителей и гостей Омской области туроператоры могут познакомить с историей императорской семьи. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

© РИА Новости

«В конце сентября – начале октября этого года ждем экспертную группу, куда войдут федеральные туроператоры и представителями Министерства экономического развития РФ и АТОРа, которые приедут на прием нового маршрута «Императорский Омск». Его основная тема – знакомство с историей императорской семьи: станция Любинская в районе поселка Любина, где есть часовня и артефакты, связанные с пребыванием Николая II и его семьи», – рассказала Светлана Бакулина.

По словам замглавы ведомства, данный маршрут трехдневный и он уже активно реализуется на практике.

«Каждый желающий может приобрести данный маршрут и проехать по точкам пребывания императорской семьи», – резюмировала чиновница.

Ранее в интервью «ФедералПресс» замминистра культуры региона Светлана Бакулина рассказала, планируется ли вводить в Омской области курортный сбор и чем уникальна эта территория.