В Благовещенске появился памятник пельменям

В Благовещенске на улице Ленина появилась инсталляция, посвященная пельменям. Об этом сообщает ИА «Порт Амур».

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В основу композиции легли китайский и русский пельмени. Они разнятся по форме и внешнему виду, но лежат на одном блюде, а рядом — китайские палочки и вилка.

Открытие инсталляции приурочено к международному гастрономическому фестивалю «Берега вкуса». Ее созданием занимались амурские мастера.

По словам замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяны Величко, более 15 процентов от представленной кухни в регионе занимают китайские блюда. В свою очередь, китайская сторона благожелательно относится к русской кухне. Эту идею и решили отразить в инсталляции.

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