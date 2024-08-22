Шесть мест под открытым небом, где стоит потанцевать до холодов

Август — не повод провожать лето, тем более погода мотивирует на долгие прогулки по вечерам и, будем честны, на танцы до рассвета где-нибудь не в помещении. Рассказываем, где ловить последние теплые деньки.

© Super.ru

Yauza Place

Санаторий для души — так позиционирует себя заведение, предлагая гостям забыть о суете большого города, уединившись во внутреннем и очень зеленом дворике бывшего каретного сарая, где сейчас расположился ресторан. Помимо вечеринок под легкое техно, транс и дип-хаус, здесь проходят кинопоказы и концерты, в том числе джазовой музыки.

«Двойная жизнь Вероники»

Здесь не просто танцуют до утра по пятницам и субботам: царящая атмосфера и, конечно же, музыка не оставляют шансов — приходится петь, да погромче. Собственно, а что еще делать, когда диджей ставит «Сиреневую луну» Леонида Агутина или «За деньги да» Инстасамки? Градус веселья растет, когда в воздухе появляются мыльные пузыри.

«Профсоюз»

Заведение, разместившееся в бывшем здании издательства «Молодая гвардия», что было создано по образу и подобию руинных баров в Будапеште. В итоге получился масштабный кластер: под одной крышей разместились 18 баров и четыре фуд-корта, которые летом объединяет большая танцевальная площадка во дворе.

Танцы Food & People

Набережные Москвы-реки в теплое время года — чуть ли не самая очевидная зона для шумных тусовок. На Пречистенской играет музыка на любой вкус, которая порадует людей абсолютно разных поколений. Да, места мало, но разве это кого-то останавливало?

Powerhouse

Обитатели особняка XIX века на Таганке уважают классику и любят эксперименты, а потому на сцене может появиться как джазовый саксофонист, так и инди-поп-группа. Музыканты и диджеи приезжают сюда из разных городов. Веселиться под открытым небом до рассвета, увы, не получится: веранда находится во дворе жилого квартала: после 23:00 все перемещаются внутрь бара.

«Зеленая собака»

Мифами и легендами окутан район Кузнецкого Моста. Мистическая атмосфера царит и в баре, оформленном в винтажном стиле. Не менее таинственно выглядит и двор-колодец, в котором в теплое время года организуют вечеринки. Подвигаться под зажигательные ритмы можно начиная со среды.

«Радио»

Ресторан на заднем дворе культурно-делового комплекса «Суперметалл» воплощен в формате гастро-оранжереи: стеклянная крыша, мебель в советском стиле, множество зеленых растений… Выходим на улицу к танцполу — а там брутальные фасады в индустриальном стиле. Среди диджеев — как локальные, так и зарубежные хедлайнеры.