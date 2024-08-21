В Кемеровской области построят новую зону отдыха

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк рассказал о планах по строительству современного места отдыха на месте горной выработки Берёзовского месторождения в Новокузнецком округе.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на Telegram-канал Середюка.

«На его месте создают современное место отдыха — озеро с песчаным пляжем. В 2026 году на месте горной выработки появится пляж для отдыха шести тысяч человек», — написал врио губернатора.

Он также отметил, что в новой рекреационной зоне в перспективе появятся отели и другие места размещения.

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