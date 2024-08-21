Корпус санатория «Радуга» отремонтируют в Сочи за 420 млн рублей

В Сочи определили победителя аукциона по проведению капремонта корпуса санатория «Радуга» Федеральной налоговой службы. Согласно информации с сайта госзакупок, цена контракта — 420,4 млн рублей.

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Какая компания будет выполнять работы, не указано. Ремонт пройдет в пятиэтажном спальном корпусе площадью 6,7 тыс. кв. метров.

В техзадании указано, что после проведения работ объект должен соответствовать категории не ниже четырех звезд.

Капитальный ремонт начнется 1 октября 2024 года и завершится 21 апреля 2026 года.