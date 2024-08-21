Названы страны, откуда чаще всего туристы едут в Петербург

Северная столица продолжает привлекать туристов из разных уголков мира. Аналитики выяснили, что спрос на размещение в Петербурге со стороны иностранных туристов с начала 2024 года вырос на 62 %. «ФедералПресс» рассказывает из каких стран чаще всего приезжали туристы и где они останавливались.

Из каких дружественных стран чаще всего приезжали туристы в Петербург

В Северной столице стало больше туристов из арабских стран и Китая, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Повышению интереса иностранных туристов к России способствовал запуск электронных виз, а также развитие авиасообщения со странами Ближнего Востока и СНГ.

Выяснилось, что в Северную столицу часто приезжают гости из Турции, Белоруссии, Саудовской Аравии, Франции, Германии, уточняет издание «Деловой Петербург».

Некоторое время назад в Смольном также отметили увеличение иностранного туристического потока примерно на 15 %. Чаще всего путешественники приезжают из Ирана и Китая. При этом Петербург также остался популярным направлением и для европейцев.

За первые шесть месяцев 2024 года в город приехали около 5 млн туристов, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Многие путешественники, которые прибывают в РФ, за один визит приезжают в несколько населенных пунктов.

Сколько денег тратили иностранцы на отели

Средняя стоимость ночи, по которой зарубежные гости бронируют размещение, составляет 6,3 тыс. рублей – на 15 % выше, чем в прошлом году.

Спрос на бронирование немного варьируется в зависимости от сезона, уточнили эксперты. Так, наибольшую долю составляли бронирования с датами заезда летом. Далее следуют зима, осень и весна.

Также стало известно, сколько денег тратят туристы из других стран. Например, арабские гости исторически любят тратить деньги, в том числе и в отелях. С Ираном ситуация иная – путешественники тратят по минимуму. У них чаще всего заранее оформленные туры или пакеты с экскурсиями.

Любопытно, что отели интересуют не только иностранцев и туристов из других городов, но и самих жителей Северной столицы. Каждый десятый петербуржец проводит в коллективных средствах размещения в пределах родного города хотя бы одну ночь в году.

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