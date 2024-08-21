В Тамбовской области расширят сеть охраняемых природных территорий

За последние 10 лет, благодаря усилиям егерей, удалось восстановить популяции лося, барсука, зайца-русака и косули.

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Чтобы обеспечить защиту этих ценных территорий, проводится работа по установлению границ охранных зон и их закреплению в государственном кадастре.

Одновременно с этим, область активно развивает экологический туризм. В ближайшее время появятся два новых туристических маршрута в заказниках «Моршанский» и «Нижневоронинский», а с 2025 года планируется сотрудничество с туристическими компаниями для привлечения большего числа туристов.

Создание Центра охраны хищных птиц и запуск проекта «Русский сокол» направлены на сохранение редких видов соколов и сов, а также на повышение интереса туристов к уникальному природному наследию региона.

Глава региона Максим Егоров подчеркнул растущую популярность экотуризма и поручил комплексно развивать это направление, чтобы сделать Тамбовскую область привлекательной для любителей природы.

Ранее мы писали, что в Тамбовской области вода на 13 пляжах не соответсвует санитарным нормам. Также в Тамбове восстановят переправу к дачным участкам в районе ТЭЦ.