$90.69+1.15100.20+1.27
Почта

Туристам предрекают удорожание поездок на такси

Общественники бьют тревогу – поездки на такси могут подорожать после того, как с 1 сентября вступят в силу поправки в законодательство, обязывающие таксопарки и частных водителей оформлять полисы обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).

Туристам предрекли рост цен на такси
© РИА Новости

Проблема актуальна прежде всего для таксистов, работающих как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Полис ОСГОП (его стоимость, по предварительным оценкам, составит от 1,3 до 5,4 тыс. руб. в год. – Ред.) страховщики будут оформлять только тем, у кого есть разрешение от региональных властей на работу в качестве перевозчика. А такой документ на сегодня имеет ничтожная доля от общего количества таксистов-частников. Так, по данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 1 августа у нас в стране 632 тыс. самозанятых водителей такси. А в реестре ФГИС «Такси» на эту категорию приходится только 25 тыс. записей. Получается, что разрешения на работу таксистом оформили менее 3% самозанятых, указавших этот вид деятельности в качестве основного.

Невозможность официально заниматься частным извозом после 1 сентября без полиса ОСГОП может привести к еще большему оттоку водителей в «серую» зону. А многие, опасаясь штрафов (для ИП, например, – до 50 тыс. руб. за отсутствие ОСГОП. – Ред.), могут вовсе свернуть деятельность. Уменьшение предложения на рынке приведет к росту цен на такси, предрекают представители некоторых общественных организаций. Объединение самозанятых России направило на днях письмо главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой установить к самозанятым таксистам более мягкие требования, чем к таксопаркам. Ранее общественный совет по развитию такси обращался в Минфин, Минтранс и Центробанк с предложением отсрочить введение ОСГОП на 2028 год, но инициатива не получила поддержки.

Между тем в сервисе «Яндекс.Такси» алармистских настроений не разделяют. Судя по комментариям для СМИ, там не ожидают сокращения числа водителей с 1 сентября из-за новых правил, а следовательно, не видят и предпосылок для роста цен на услуги. Как полагают в компании, определенные сложности могут возникнуть у ИП и самозанятых, работающих на личных автомобилях. Однако таких – меньшинство, как правило, водители арендуют машины у таксопарков, имеющих все необходимые разрешения. Кроме того, после 1 сентября таксистам дается еще 2 месяца на приобретение полиса ОСГОП. В Яндекс.Такси также работают над тем, чтобы водители, занимающиеся частным извозом от случая к случаю, могли приобретать онлайн краткосрочные страховки, действующие только в дни выхода на линии.

Отдых в России
Михаил Мишустин
ФНС России
Банк России
Минтранс РФ
Правительство РФ