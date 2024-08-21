Туристам предрекли рост цен на такси

Общественники бьют тревогу – поездки на такси могут подорожать после того, как с 1 сентября вступят в силу поправки в законодательство, обязывающие таксопарки и частных водителей оформлять полисы обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП).

Проблема актуальна прежде всего для таксистов, работающих как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Полис ОСГОП (его стоимость, по предварительным оценкам, составит от 1,3 до 5,4 тыс. руб. в год. – Ред.) страховщики будут оформлять только тем, у кого есть разрешение от региональных властей на работу в качестве перевозчика. А такой документ на сегодня имеет ничтожная доля от общего количества таксистов-частников. Так, по данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 1 августа у нас в стране 632 тыс. самозанятых водителей такси. А в реестре ФГИС «Такси» на эту категорию приходится только 25 тыс. записей. Получается, что разрешения на работу таксистом оформили менее 3% самозанятых, указавших этот вид деятельности в качестве основного.

Невозможность официально заниматься частным извозом после 1 сентября без полиса ОСГОП может привести к еще большему оттоку водителей в «серую» зону. А многие, опасаясь штрафов (для ИП, например, – до 50 тыс. руб. за отсутствие ОСГОП. – Ред.), могут вовсе свернуть деятельность. Уменьшение предложения на рынке приведет к росту цен на такси, предрекают представители некоторых общественных организаций. Объединение самозанятых России направило на днях письмо главе Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой установить к самозанятым таксистам более мягкие требования, чем к таксопаркам. Ранее общественный совет по развитию такси обращался в Минфин, Минтранс и Центробанк с предложением отсрочить введение ОСГОП на 2028 год, но инициатива не получила поддержки.

Между тем в сервисе «Яндекс.Такси» алармистских настроений не разделяют. Судя по комментариям для СМИ, там не ожидают сокращения числа водителей с 1 сентября из-за новых правил, а следовательно, не видят и предпосылок для роста цен на услуги. Как полагают в компании, определенные сложности могут возникнуть у ИП и самозанятых, работающих на личных автомобилях. Однако таких – меньшинство, как правило, водители арендуют машины у таксопарков, имеющих все необходимые разрешения. Кроме того, после 1 сентября таксистам дается еще 2 месяца на приобретение полиса ОСГОП. В Яндекс.Такси также работают над тем, чтобы водители, занимающиеся частным извозом от случая к случаю, могли приобретать онлайн краткосрочные страховки, действующие только в дни выхода на линии.