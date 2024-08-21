Ростов вошел в рейтинг самых романтичных городов России

Донская столица вошла в рейтинг самых романтичных городов страны. Об этом говорится в результатах опроса сервиса путешествий Туту, сообщает пресс-служба компании.

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Возглавил ТОП-10 Санкт-Петербург - за него проголосовал 41% опрошенных. На второй строчке расположились Калининград и Москва - свои голоса им отдали по 8% респондентов. Сочи и Казань замыкают пятерку, набрав 7% и 6% соответственно.

- В десятку вошли Нижний Новгород (4% голосов), Урюпинск, Владивосток, Екатеринбург и Суздаль - они набрали по 3%, - говорится в сообщении.

Путешественники также считают романтичными Кисловодск, Самару, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Мурманск. Замыкают список Сортавала, Петропавловск-Камчатский и Коломна.