Где в Кисловодске искать любимые места Чехова

«Поеду в Кисловодск, где открою лавочку и буду лечить дам и девиц. Чувствую медицинский зуд. Опротивела литература», — шутливо написал друзьям Антон Чехов, решившись, наконец, лично побывать на Кавминводах.

Знаменитый писатель был наслышан о курортах, но до поездки относился к ним скептически, рассказывают краеведы Валентина Имтосими и Александр Портнягин — руководители театра-музея «Благодать» в Кисловодске. Они побывали в Ялте, встретились с научными сотрудниками Дома-музея Чехова и узнали интересные факты о той курортной неделе.

— 24 августа 1896 года писатель приехал в Кисловодск и остановился в гостинице Зипалова — одной из лучших того времени. Сейчас это корпус профсоюзного санатория «Нарзан» на Курортном бульваре. Владельцы сумели сохранить интерьеры чеховских времен, чтобы ими могли любоваться современные посетители, — рассказывает Валентина Имтосими.

Гостиница занимала два двухэтажных особняка в классическом стиле. Сегодня о знаменитом постояльце напоминает мемориальная табличка на фасаде дома. Атмосферу прошлого века передает мебель и декор в холле санатория в стиле чеховских времен.

— Время в Кисловодске Чехов проводил насыщенно: гулял в парке и на Курортном бульваре, ездил любоваться горными вершинами на плато Бермамыт, принимал минеральные ванны в Нарзанной галерее. Испытав на себе курортное лечение, Чехов записал в дневнике: «Нарзан — это удивительная штука!»

По словам Валентины Имтосими, Чехов ходил обедать и ужинать в ресторан поблизости, а вечерами слушал музыку на открытых площадках возле филармонии и у входа в Кисловодский парк, где в 1912 году построили Колоннаду. Это изящное архитектурное сооружение и сегодня остается одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.

Любил Чехов бывать и в Курзале — Курортном зале Кисловодска. В совсем недавно построенном на тот момент здании, чем-то напоминающем замок, проводились концерты классической музыки, театральные постановки, балы и светские мероприятия, собирающие элиту «водяного общества», работали ресторан и читальня. Здесь выступали Федор Шаляпин, Айседора Дункан и Сергей Рахманинов. Сегодня Курзал по-прежнему действует, в афише значатся концерты и другие мероприятия.

— В Кисловодске не каждый мог узнать известного писателя среди элегантно одетых господ, прогуливающихся по улицам курорта. Однако здесь Чехов познакомился со знаменитым дирижером и пианистом Василием Сафоновым, встретил приятелей: председателя Общества любителей российской словесности Веселковского, врача Оболонского и барона Штейнгеля, сопредседателя акционерного общества Владикавказской железной дороги.

Чехов часто заходил в местную читальню, чтобы скоротать время за «Героем нашего времени» Лермонтова. Роман можно отыскать на полках своеобразной библиотеки и сегодня, рассказывает экскурсовод национального парка «Кисловодский» Мария Арустамян. Читальня расположена в Храме воздуха — небольшом павильоне с колоннами неподалеку от скал «Серые камни» — и работает в формате буккроссинга.

— Чехов сравнивал свои впечатления с ощущениями лермонтовского Печорина, прогуливаясь по местам, описанным в книге. Это Ресторация, старинная крепость, дом Реброва, место поединка Печорина и Грушницкого. В Кисловодске Чехов пробыл неделю. В начале сентября погода начала портиться, и он решил уехать. Но даже этого короткого времени оказалось достаточно, чтобы на курорте у Чехова зародился замысел сюжета будущего рассказа «Дама с собачкой», — рассказывает Имтосими.

По словам местных краеведов, в дневнике писателя была найдена запись: «Дама с мопсом», сделанная как раз во время отдыха в Кисловодске. Возможно, Антон Павлович встретил женщину с мопсом в курортном парке.

— Кисловодск очень понравился Чехову, и он намеревался вернуться сюда, но судьба распорядилась иначе: последние годы жизни, страдая от чахотки, писатель провел в Ялте. А 15 июля 1904 года Чехов скончался в маленьком курортном городке Баденвайлер в Германии, — продолжает рассказ Валентина Имтосими.

В Баденвайлере, кстати, поставили первый памятник Антону Павловичу, здесь есть музей «Чеховский салон», площадь, названная в его честь, и даже вино.

Сегодня гости и жители Кисловодска могут посмотреть в Летнем кинотеатре нацпарка спектакль «Чеховские рассказы», вдохновленный ранними юмористическими произведениями писателя. Артисты Театра миниатюр Лейлы Голициной погружают зрителей в атмосферу «водяного общества» и раскрывают секреты врачевания на курорте.