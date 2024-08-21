На Дальнем Востоке создадут 18 туристических маршрутов

Проекты создания 18 туристических троп в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) были отобраны на заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

"Из представленных дальневосточными регионами предложений было отобрано 18 проектов, включая четыре туристические тропы на Камчатке и в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, по одной в Приамурье, Магаданской области и на Чукотке. В результате реализации представленных проектов планируется создать и обустроить 118,2 км троп. До конца года регионами будет разработан детальный проект с уточненными сметными параметрами", - говорится в сообщении.

Проекты отбирались на конкурсной основе по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Для отбора заявок Минвостокразвития утвердило рекомендации по подготовке проектов обустройства туристских маршрутов. Рекомендации включали в себя порядка 40 критериев, которым должны соответствовать проекты, в том числе по охвату населением и туристами, наличию объектов природного и исторического показа, комфортной сопутствующей инфраструктуры, возможности всесезонного использования и возможности привлечения внебюджетных средств.

На конкурс проектов по обустройству туристических троп было подано 60 заявок из десяти регионов ДФО на общую сумму 3,93 млрд рублей. Рекомендовано к рассмотрению было 18 проектов из девяти регионов.

Также на заседании обсуждалось строительство объектов по дальневосточной концессии, развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) и дополнительное распределение единой президентской дальневосточной субсидии для социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов. По механизму дальневосточной концессии были одобрены предложения Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкалья. Также была затронута тема мер поддержки производителей товаров в рамках ТОР "Патриотическая".