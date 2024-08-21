В авиационно-туристическом форуме в Сочи участвуют представители 20 стран

Первый международный авиационно-туристический форум Air travel Sochi 2024: discover the southgate to Russia пройдет в Сочи 13-14 октября. В нем примут участие представители 20 стран, сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

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"13-14 октября 2024 года "Аэродинамика" - управляющая компания аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы, совместно с ООО "АТО Events" - организатором авиационных форумов, проведут в городе Сочи первый международный авиационно-туристический форум Air travel Sochi 2024: discover the southgate to Russia. Среди зарегистрированных делегатов представители 20 стран: руководители российских и иностранных авиакомпаний и туристических операторов, другие участники авиационно-туристического рынка", - говорится в сообщении.

В рамках форума пройдут тематические конференции и профессиональные дискуссии по вопросам развития в сфере авиационных перевозок и туризма. Особое внимание на мероприятиях уделят высокому потенциалу развития Сочи в качестве всесезонного туристического направления и международного транспортного узла, через который путешественники со всего мира получат доступ к Краснодарскому краю и ко всей территории России.

Отмечается, что основной площадкой форума станет сочинский горный курорт "Красная Поляна".

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году Сочи принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих.