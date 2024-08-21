У жителей Кировской области вырос спрос на отдых в санаториях

Портал Санатории-России.рф представил данные по оздоровительному отдыху за первое полугодие 2024 года. Согласно отчету, за этот период в санаториях Кировской области побывали 34 тысячи человек, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В санаториях Приволжского федерального округа за полгода отдохнули 572 тысячи человек. Кировская область занимает восьмое место в округе по числу посетителей санаторно-курортных учреждений.

Лидирующие позиции по этому показателю занимают Башкортостан, Пермский край, Татарстан, Самарская область, Удмуртия, Чувашия и Нижегородская область, подытоживают авторы исследования.

Также трёхметровую ватрушку представят в Кирове на фестивале «Вкусная Вятка» в сентябре. Кроме того, в рамках мероприятий, приуроченных к 650-летию Кирова, осенью будут проведены работы по высадке саженцев на улицах Щорса, Воровского, Московской, Мира и Октябрьском проспекте.