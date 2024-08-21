На Кубани создадут новую концепцию пляжей

Новую концепцию пляжей разработают в Туапсинском районе Краснодарского края. Зоны отдыха сделают более безопасными и удобными, а нелегальные торговые точки снесут, сообщает пресс-служба регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

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Вопрос новой концепции пляжей обсуждали на совещании с главой департамента Романом Куринным. Ранее он оценил объекты торговли и рынок услуг в Лермонтово, Новомихайловском и Ольгинке.

— К организации пляжей одинаковые замечания: часть объектов установлена нелегально, другая — перекрывает вид на море и значительно сужает набережную, — отмечается в сообщении.

Власти намерены изменить подход к организации пляжей, а пилотный проект реализовать в Джубге.

— Необходимо разработать новую концепцию, учитывая безопасность, законность, удобство и бюджетную эффективность, — отметил Куринный.

Пилот будут совместно разрабатывать на краевом и муниципальном уровнях. К вопросам благоустройства привлекут представителей бизнеса.

Также в Туапсинском районе выявили несколько нелегальный придорожных ярмарок. В ближайшее время их планируют снести.

Ранее «Кубань Информ» писал, что глава Краснодарского края поручил ускорить принятие генпланов Туапсинского района.