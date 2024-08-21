Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к нормальной работе

Сегодня ночью, в период с 02:30 до 06:30, полеты ограничивали аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Как сообщает Росавиация, на запасные аэродромы перенаправили 8 самолетов.

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В частности, рейс из Дубая FZ 967 авиакомпании flydubai должен был приземлиться во Внуково в 03:40, но из-за ухода в Шереметьево привез пассажиров в аэропорт назначения с более чем 5-часовым опозданием.

Самолет Turkish Airlines, летевший из Анкары, также совершал внеплановую посадку в Шереметьево. В результате во Внуково оказался на 3 часа позже расписания.

Есть изменения и на прилете. С 9-часовым опозданием повезла пассажиров в Алма-Ату авиакомпания Scat. Вместо 00:25 по расписанию лайнер вылетел из Внуково в 09:45. Почти на 6 часов отложен вылет flydubai: вместо 04:40 по плану самолет отправился из Внуково в Дубай в 10:10.

На 3 и 2 часа позже графика отправились в Стамбул и Измир самолеты авиакомпании Pegasus. Оказались перенесены рейсы в Турцию и у турецкого флагмана, Turkish Airlines: в Анкару – на 4 часа, в Даламан на 2,5.

С прибытием в Домодедово на 6 часов задержался рейс «Уральских авиалиний» из Сочи U6 462: вместо 01:05 борт привез пассажиров в 07:17. Другой самолет перевозчика опаздывает из Сочи на 3 часа, его прибытие ожидают в 12:05 вместо 09:15 по расписанию.

На 9 часов перенесли вылет в Бишкек самолета «Уральских авиалиний». На 6 часов задержался рейс в Баку авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары». Самолет Air Arabia улетел в Шарджу с 4-часовым опозданием.

В Жуковском тоже задержки. На 5 часов позже ожидается прибытие рейса Red Wings из Пензы. На такое же время откладывается вылет самолета авиакомпании в Махачкалу.

Впрочем, после 7 утра рейсы постепенно стали входить в расписание, все задержанные ночью самолеты улетели. В дальнейшем вылеты отклоняются от графика не более чем на час-полтора. По данным Росавиации на 08:35, все аэропорты столицы работают штатно.