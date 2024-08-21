В Сочи выросло количество бронирований на бархатный сезон

Рост количества бронирований в Сочи на период с начала сентября и до середины октября составляет 15% в сравнении с 2023 годом. В бархатный сезон на курорт приезжают семьи с детьми и туристы, предпочитающие менее жаркую погоду, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Прирост бронирований по Сочи на бархатный сезон составляет 15% по сравнению с прошлым годом. В конце августа активность туристов, как правило, снижается, но уже с 10 сентября загрузка объектов вновь повышается: на курорт приезжают семьи с детьми дошкольного возраста, а также туристы всех возрастных групп, предпочитающие более комфортную температуру и меньшее количество народа", - говорится в сообщении.

Коммерческий директор компании "Аеан" Оксана Булах отмечает, что дефицита мест на осень в объектах размещения Сочи нет. Однако популярные санатории в сентябре и первой половине октября уже загружены на 80 - 90%, бронировать их начали с февраля. При этом цены в пляжных сочинских отелях в бархатный сезон на 10 - 15% ниже, чем летом.

Осенью туристы чаще всего посещают в Сочи горные курорты, Олимпийский парк, экофермы, дачу Сталина и чайные домики. Также в бархатный сезон традиционно популярны поездки в Абхазию и экскурсии по водопадам. По словам генерального директора принимающей компании "Ривьера" Бэллы Тарасовой, в этот период активизируется интерес к винным турам в Анапу, Геленджик, Тамань и Новороссийск.

"Туристов не останавливает логистика, они готовы выезжать из Сочи на винодельни соседних регионов", - добавила Тарасова.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году Сочи принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих.