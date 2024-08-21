На курорте «Манжерок» стартовал фестиваль «Большой Алтай»

На курорте «Манжерок» в Республике Алтай стартовал фестиваль «Большой Алтай». Мероприятие пройдет до 25 августа.

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В программе: спектакли, музыкальные выступления, гастрофестиваль, выставки фотографий и другое. Гости праздника также познакомятся с кухней кочевых народов.

На выставке «Народная краса. Россия – глубокий образ» представлены этнические фотографии. Их снимали в течение двух лет.

Посетителям фестиваля покажут шесть документальных короткометражек режиссера Михаила Кулунакова, победителя Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-Регион». Зрителю расскажут об уникальных людях Горного Алтая, его истории.

Гости познакомятся с монгольской каллиграфией под звуки ханг драма. Это самый молодой музыкальный инструмент в мире.

Можно также будет обучиться протяжному пению у кочевых народов и игре на ятагане.

Ранее сообщалось, что Алтай стал лидером среди регионов России по приросту турпотока.

Кстати, аэропортом Горно-Алтайска воспользовались более 230 тыс. пассажиров с начала 2024 года.