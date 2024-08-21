В Ярославле прошел фестиваль звонарей

В Ярославль приехали около 30 звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Новгорода, Костромы. Открыл XXXII фестиваль "Преображение" в музее-заповеднике концерт звонарей Ярославской области.

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В 1991 году в Ярославле была восстановлена звонница Спасо-Преображенского монастыря. На следующий год в городе прошел первый конкурс звонарей России. Именно он стал прообразом "Преображения". Традиционно форум приурочен к православному празднику Преображения Господня.

Концерты и события "Преображения" можно посетить на нескольких площадках.

В день празднования Яблочного Спаса в самом древнем храме Ярославля, Спасо-Преображенском соборе, состоялась праздничная литургия и чин освящения плодов. Дважды - в 12 и в 18 часов - прошли концерты колокольных звонов.

В другие дни фестиваля зрителей ждали выступления разноплановых музыкальных коллективов и исполнителей. В Ярославле выступили барочный оркестр Pratum Integrum (Москва), ансамбль "4:33" Алексея Айги, Дарья Давыдова (сопрано), исполнительница романсов заслуженная артистка России Евгения Смольянинова, Яна Дьякова (меццо-сопрано), Антон Якушев (скрипка), артисты театра и кино Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырев.