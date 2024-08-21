Россияне стали чаще отдыхать в санаториях Татарстана

Число отдыхающих в санаториях Татарстана возросло. Об этом сообщили в пресс-службе портала бронирования "Санатории-России.рф".

© Реальное время

Татарстан занял третье место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по количеству отдыхающих в санаториях в первом полугодии 2024 года. В этот список также попали Башкортостан и Пермский край.

Согласно исследованию, в первом полугодии 2024 года в здравницах ПФО побывали 572 тыс. человек. Из них в санаториях республики отдохнули 76,3 тыс. человек, что на 10% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Наиболее популярные направления лечения в санаториях включают профилактику и терапию заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и органов дыхания.

Евгений Терентьев, член правления Национальной курортной ассоциации, отмечает, что, хотя спрос на санаторно-курортные услуги продолжает расти, рынок достигает гармонии между спросом и предложением, что положительно влияет на всю отрасль.

Напомним, средняя стоимость забронированной ночи в российских санаториях летом 2024 года составила 8,4 тыс. рублей. Это на 4%, или 300 рублей, выше, чем в 2023 году.