В Таганроге открылась выставка о достопримечательностях города

В парке культуры и отдыха имени Горького в Таганроге открылась планшетная выставка «Городские летописи», сообщили в местном художественном музее.

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Выставка посвящена достопримечательностям и памятным уголкам приморского города. На ней представлены произведения из коллекции Таганрогского художественного музея, исполненные советскими и российскими художниками XX–XXI веков. Этот социальный проект подготовлен ко дню города совместно с центром культурно-досуговой деятельности.

Таганрогский художественный музей также организовал пешеходную экскурсию по чеховским местам.

Как уже сообщалось, дом Фаины Раневской передан Таганрогскому музею-заповеднику.