В Таганроге открылась выставка о достопримечательностях города
В парке культуры и отдыха имени Горького в Таганроге открылась планшетная выставка «Городские летописи», сообщили в местном художественном музее.
Выставка посвящена достопримечательностям и памятным уголкам приморского города. На ней представлены произведения из коллекции Таганрогского художественного музея, исполненные советскими и российскими художниками XX–XXI веков. Этот социальный проект подготовлен ко дню города совместно с центром культурно-досуговой деятельности.
Таганрогский художественный музей также организовал пешеходную экскурсию по чеховским местам.
Как уже сообщалось, дом Фаины Раневской передан Таганрогскому музею-заповеднику.