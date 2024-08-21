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В Таганроге открылась выставка о достопримечательностях города

В парке культуры и отдыха имени Горького в Таганроге открылась планшетная выставка «Городские летописи», сообщили в местном художественном музее.

В Таганроге открылась выставка о достопримечательностях города
© Don24.ru

Выставка посвящена достопримечательностям и памятным уголкам приморского города. На ней представлены произведения из коллекции Таганрогского художественного музея, исполненные советскими и российскими художниками XX–XXI веков. Этот социальный проект подготовлен ко дню города совместно с центром культурно-досуговой деятельности.

Таганрогский художественный музей также организовал пешеходную экскурсию по чеховским местам.

Как уже сообщалось, дом Фаины Раневской передан Таганрогскому музею-заповеднику.

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