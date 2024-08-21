Отдыхающие в Анапе пожаловались на новую напасть на берегу моря

Туристы, приехавшие на побережье Азовского моря, массово делятся в соцсетях недовольством из-за большого количества медуз в воде. Некоторые из отдыхающих отмечают, что из-за скопления медуз море на мелководье напоминает кисель. Однако для местных жителей это явление давно стало привычным.

Ранее туристы также жаловались на обилие водорослей, известных как камка, на пляжах Анапы. Эти водоросли скапливаются вдоль песчаных берегов, образуя густую зелёную массу. Специалисты связывают интенсивное цветение камки с увеличением загрязнения морской воды стоками, включая сельскохозяйственные и канализационные.

По данным ученых, причина массового появления медуз кроется в увеличении солености воды. По информации портала 93.RU, конец лета считается пиком численности медуз, в особенности вида корнерот. Хотя эти медузы не представляют серьёзной угрозы для человека, их прикосновение может вызвать ожог, схожий с ожогом от крапивы. Для его лечения достаточно промыть место ожога водой и нанести мазь от укусов насекомых.

До этого отдыхающие также жаловались на сильное «озеленение» береговой линии Черного моря водорослями. Также в Сочи в горную реку отправилась тысяча мальков краснокнижного лосося.