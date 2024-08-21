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Отдыхающие в Анапе пожаловались на новую напасть на берегу моря

Туристы, приехавшие на побережье Азовского моря, массово делятся в соцсетях недовольством из-за большого количества медуз в воде. Некоторые из отдыхающих отмечают, что из-за скопления медуз море на мелководье напоминает кисель. Однако для местных жителей это явление давно стало привычным.

Отдыхающие в Анапе пожаловались на новую напасть на берегу моря
© ТАСС

Ранее туристы также жаловались на обилие водорослей, известных как камка, на пляжах Анапы. Эти водоросли скапливаются вдоль песчаных берегов, образуя густую зелёную массу. Специалисты связывают интенсивное цветение камки с увеличением загрязнения морской воды стоками, включая сельскохозяйственные и канализационные.

По данным ученых, причина массового появления медуз кроется в увеличении солености воды. По информации портала 93.RU, конец лета считается пиком численности медуз, в особенности вида корнерот. Хотя эти медузы не представляют серьёзной угрозы для человека, их прикосновение может вызвать ожог, схожий с ожогом от крапивы. Для его лечения достаточно промыть место ожога водой и нанести мазь от укусов насекомых.

До этого отдыхающие также жаловались на сильное «озеленение» береговой линии Черного моря водорослями. Также в Сочи в горную реку отправилась тысяча мальков краснокнижного лосося.

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