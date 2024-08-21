Почти миллион туристов посетило Екатеринбург за полгода

За первую половину 2024 года Екатеринбург посетило 908,7 тысяч туристов, что на 31% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Самым популярным месяцем для посещения уральской столицы стал июнь – город посетило 165,9 тысяч туристов. В основном туристы приезжают из ближайших регионов: Республики Башкортостан, Пермского края, Тюменской и Курганской областей, ХМАО. Среди них лидирующие позиции занимает Челябинская область – 205,3 тысяч человек. Также приезжают в Екатеринбург гости из Москвы (63,8 тысяч человек) и Санкт-Петербурга (24,7 тысяч человек), отметили в администрации города.

Интерес подстегивают культурные мероприятия. Так, по данным сервиса Авиасейлс, во время проведения Ural Music Night билеты в Екатеринбург покупают на 21% чаще, чем в другие периоды. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что власти Екатеринбурга планируют к 2030 году увеличить вдвое количество молодых гостей, а в целом туристический поток увеличить до 2,5 млн человек в год.