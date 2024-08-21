В Бурятии появится эко-тропа "Плато Чингисхана"
На популярном у жителей и гостей республики Бурятии туристическом месте "Плато Чингисхана" будет обустроена эко-тропа. Окончание работ намечено на 2026 год.
Как сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов, проект победил в конкурсе грантовой поддержки, выделяемой на строительство эко-троп. На реализацию будет направлено 240 миллионов рублей. Эко-тропа "Плато Чингисхана" появится до конца 2026 года.
"Помимо основной инфраструктуры для прогулок и отдыха, тропу украсят инсталляции всемирно известного скульптора, художника и дизайнера Даши Намдакова. Особое внимание будет уделено сохранности экологии и бережному отношению к нашей природе", - написал Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
Протяженность маршрута составит 4,5 километра.