В Бурятии появится эко-тропа "Плато Чингисхана"

На популярном у жителей и гостей республики Бурятии туристическом месте "Плато Чингисхана" будет обустроена эко-тропа. Окончание работ намечено на 2026 год.

© Российская Газета

Как сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов, проект победил в конкурсе грантовой поддержки, выделяемой на строительство эко-троп. На реализацию будет направлено 240 миллионов рублей. Эко-тропа "Плато Чингисхана" появится до конца 2026 года.

"Помимо основной инфраструктуры для прогулок и отдыха, тропу украсят инсталляции всемирно известного скульптора, художника и дизайнера Даши Намдакова. Особое внимание будет уделено сохранности экологии и бережному отношению к нашей природе", - написал Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Протяженность маршрута составит 4,5 километра.