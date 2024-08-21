Лучше не купаться: Роспотребнадзор оценил приморские пляжи

Отвечая на волнение граждан, в Роспотребнадзоре заявили, что недавние ливни никак не повлияли на качество водопроводной воды, а вот на состояние моря очень даже могли. В ведомстве подчеркнули: пока вода не перестанет стекать с сопок и побережий, в море лучше не купаться, сообщает ИА DEITA.RU.

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В Роспотребнадзоре подчеркнули: после ливней еще не вся вода закончила свой сход в море, она все еще стекает в него. Проверять воду на пляжах нет смысла, это сделают после окончания всех природных процессов. Не рекомендуется купаться на пляжах, даже специальных, а также не стоит проверять глубину луж, в том числе на сапах и водных мотоциклах. Вода там может быть очень грязной.

В кране же вода загрязниться не могла: в водопровод она попадает только после очистных, муниципальные колодцы тоже проверяют и следят за их состоянием. Если у кого-то в частном доме затопит скважину или колодец, можно вызвать сотрудников Роспотребнадзора, чтобы они провели оценку ситуации, взяли пробы, но очищать их придется самостоятельно.