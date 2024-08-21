В Иркутске прошел фестиваль «Счастье чистой воды»

Горожане в белых одеждах. Самый массовый квиз в России. Соревнования на сапах и еда на любой вкус. Все это - летний фестиваль "Счастье чистой воды", прошедший в минувшие выходные в Иркутске на бульваре Гагарина, или, как часто говорят сами иркутяне, на "старой набережной" Ангары.

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Жители города помнят, что минувшей зимой в областном центре уже проходил одноименный фестиваль. Многочисленные ледовые скульптуры в знаковых местах Иркутска восхищали и горожан, и гостей.

Городские власти решили закрепить успех и провести еще один. Только в этот раз финансировали его спонсоры, а не федеральный бюджет. И это можно считать признанием: корпорации поверили в фестиваль и его пользу для продвижения туристического бренда Иркутска.

- Совместно с партнерами приняли решение о продолжении масштабного мероприятия, свидетелями которого мы стали зимой. И у нас появилась летняя версия фестиваля, - рассказала Инга Корочкина, советник мэра Иркутска. - В этот раз подошли к организации еще более осознанно и сформировали масштабное мероприятие из трех частей: интеллектуальной, развлекательной и гастрономической.

За интеллектуальную составляющую отвечал квиз - его участники отвечали на 25 вопросов, так или иначе посвященных Иркутску и Байкалу. Сколько панно на стене "Иркутск - город трудовой доблести"? Как завершается припев песни "Иркутская история"? Сколько времени может провести под водой байкальская нерпа?

Денис Гук, организатор и бессменный ведущий этой интеллектуальной игры в Иркутске, настаивает: наш город является родиной квизов.

- Именно в столице Приангарья 15 лет назад начали проводить первые интеллектуальные игры. Все, что вы видите и слышите - варианты названия, форматы проведения квизов, - все это пошло из Иркутска, - заявляет он.

Потому иркутяне устроили не просто игру, а замахнулись на российский рекорд. Предыдущий установили в этом году во Владивостоке, где организаторы собрали 825 участников. Иркутск легко побил эти достижение: на площадь у памятника Александру III, где проходила игра, явились 1209 участников! Очередь из команд растянулась почти по всему периметру площади, а викторину пришлось начать на полчаса позже - организаторы не успевали регистрировать игроков. Рекорд был официально зафиксирован и подтвержден сертификатом Книги рекордов России.

Развлекательную часть составляли соревнования на сапах - надувных досках, на которых катаются с веслом. Сап-поло проходило на водной глади Ангары. Раз фестиваль называется "Счастье чистой воды", то организаторы закономерно решили вовлечь в праздник и главную речную артерию города. Соревнования шли два дня - субботу и воскресенье. Причем допущены к ним были не только профессионалы, но и любители.

Юным зрителям (да и не только юным - смотрели с удовольствием и взрослые) впервые показали мультфильм "Счастье чистой воды". Это экранизация новой, авторской, версии легенды про Байкал и Ангару. Почему у бабра - геральдического символа Иркутска - лапы с перепонками и бобриный хвост и зачем он держит в зубах соболя - все это можно было узнать из анимационной истории. Тем, кто пропустил премьеру, остается подождать, пока авторы выложат ленту в социальных сетях.

И конечно же, какие зрелища без хлеба? К празднику был приурочен гастрофестиваль "Сытый Бабр". Более 20 кафе и ресторанов предлагали угощения на любой вкус: там были и копченые ребрышки, и фруктовые салаты, грузинские хинкали и узбекский плов, блюда стран Юго-Восточной Азии и бургеры, прохладительные напитки, мороженое и бодрящий кофе.

А неподалеку мастера и рукодельницы раскинули ряды с товарами ручной работы - украшениями, свечами, косметикой, игрушками и сувенирами.

Многие горожане пришли в белом, как просили организаторы фестиваля, - белый цвет олицетворял чистоту байкальской воды. И это тоже знак - город принял новый праздник, поддержал новое начинание.

- Одна из целей проекта "Счастье чистой воды" - напомнить, какой бесценный ресурс у нас есть, показать уникальность и самобытность нашего города, - подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

И, кажется, это вновь удалось.