Вся Евразия на Алтае: чем запомнился первый день фестиваля «Манжерок-2024»?

На Алтае начался Международный молодежный фестиваль «Манжерок-2024», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Еганов.

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Молодые журналисты, блогеры, писатели и другие представители медиа стран Евразии собрались на Алтае. Почти 100 участников из 15 стран. В географический центр континента они приехали учиться, обмениваться идеями и делиться опытом. Ну и, конечно, прикоснуться к этому уникальному месту силы.

Накануне состоялось открытие фестиваля и знакомство участников с Алтаем. Анна из Грузии. С одних гор приехала в другие, шутит девушка. Теперь все, как у Высоцкого, решила прикоснуться к тем, на которых еще не бывала. На «Манжерок» добиралась больше десяти часов. Сначала посетила Москву.

«В прошлом году между нашими странами отменили визы и, наконец, грузины смогли беспрепятственно посещать Россию. Вот и мы решили посмотреть Алтай», – рассказала участница фестиваля из Грузии Анна.

Азиз прилетел из Кыргызстана. Корреспондент и начинающий редактор специализируется на политике и экономике. Говорит, чтобы лучше писать, нужно лично общаться с коллегами из других стран, искать общие глубинные смыслы.

«Мы здесь чувствуем себя как дома, это наша прародина, мы вернулись к истокам. Очень интересно общаться с коллегами, узнавать, как они работают», – поделился участник фестиваля из Кыргызстана Азиз Пиримкулов.

Главная тема фестиваля – евразийская интеграция. То, что некоторые считают трендом последних лет, здесь рассматривают как многовековое культурное взаимодействие народов с глубокой древности и до наших дней.

«Они, как журналисты, узнают о феномене Евразии, кросс-коммуникации, интеграции. Перед ними выступят создатели контента, расскажут, каким должен быть телеведущий», – пояснил генеральный директор Фонда евразийского сотрудничества и интеграции Николай Журавлев.

В ближайшие дни участников ждут панельные дискуссии, мастер-классы и выступления именитых экспертов. В частности, обсудят потенциал ЕАЭС для взаимной выгоды и развития. Сегодня Евразийский экономический союз – одно из самых развитых региональных интеграционных объединений. Это свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Инвестиции и общие рынки.

«Мы в последние годы больше знали о том, что происходит где-то далеко. Сейчас пришло время возвращаться к своим», – отметил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

«Манжерок», что переводится как «тысяча сердец», – это еще и мультикультурная программа. Кинопоказы, экскурсии, спектакли. Так, 20 августа свою постановку о духе и величии горного Алтая представил Национальный драматический театр республики.

Эпос «Маадай Кара» занимает особое место в культуре Алтая. Это одно из наиболее популярных сказаний о богатыре, который совершает подвиги для спасения своего народа. То, что можно понять и без слов. Но чтобы зрители полностью погрузились в атмосферу, весь спектакль актеры играют на алтайском языке с синхронным переводом на русский.

Постановка сочетает в себе хореографию, горловое пение, национальную музыку и современные сценические эффекты. Симбиоз культур, как и сам фестиваль «Манжерок-2024».