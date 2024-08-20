В Подмосковье функционируют более 50 объектов сельского туризма

Провести выходные или остаток летних каникул в Подмосковье можно на ферме, они сегодня активно развиваются в сфере агротуризма. В настоящее время в регионе функционируют 52 объекта сельского туризма в 26 муниципалитетах, рассказывает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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Гостям предлагают познакомиться с обитателями хозяйств, рыбалку, кулинарные мастер-классы и экскурсии, дегустацию фермерской продукции, провести активный досуг на природе, а где-то пожить в уютных домиках.

Например, в пяти из ферм открыты в городском округе Коломна, среди них «Экодеревушка», где гости могут увидеть крокодилов в их естественной среде обитания, посетить улиточную ферму и контактный зоопарк. В Орехово-Зуевском округе работают 4 объекта агротуризма. Например, представители фермы «Северный олень» рекомендуют приезжать с детьми, чтобы покормить оленей, пони, лошадей и других животных. В Домодедово на ферме «Калачёво» посетителям покажут, как готовят около 20 сортов сыра и выпекают домашний

Специалисты Минсельхоза Подмосковья отмечают, что ежегодно, в рамках конкурсного отбора, у региональных фермерских хозяйств есть возможность получить грант «Агротуризм», средства от которого могут быть направлены на приобретение или модернизацию инфраструктуры, ее подключение к коммунальным сетям, благоустройство территории. Так, в этом году К(Ф)Х из Зарайска, занимающееся производством сыра, и ИП из Наро-Фоминска, на ферме которого изготавливают молоко, сыр, а также выпекают хычины – блины с различными начинками, было предоставлено 2 гранта на общую сумму 19,5 млн рублей.