Как рассказали корреспонденту «ТурДома» в компании «Визант Груп», управляющей рядом объектов в Крыму, продажи на бархатный сезон идут значительно лучше, чем год назад. Одна из причин – это возможность заранее купить железнодорожные билеты: сейчас продажи открываются за 90 дней до отправления. Кроме того, выросла глубина бронирования со стороны постоянных клиентов.

«Семейный отель категории 4*, работающий по системе "все включено", фиксирует прирост загрузки в бархатный сезон на 80%. Такой значительный рост прежде всего обусловлен увеличением бронирований от постоянных гостей, которые стремятся заранее забронировать номера, чего у них часто не получалось сделать в этом году», – привел пример коммерческий директор Денис Логачев.

В категории 5* рост тоже есть, но не такой значительный – в пределах 60%.

Продажи на новогодние праздники уже открыты – прогнозы отельера также оптимистичны.

«Мы планируем принять примерно на 24% больше гостей, чем в предыдущий год. В начале сентября будут запущены продажи новогодних банкетов с праздничной программой».

Коммерческий директор ТОК «Судак» Геннадий Косарев подтвердил, продажи на Новый год открыты. В первую очередь спросом пользуются курорты на Южном берегу Крыма с наиболее богатой инфраструктурой. Это Ялта и Алушта. Чуть менее популярен Восточный берег Крыма, а вот объекты в районе Евпатории и Севастополя востребованы не так хорошо.

«Там новогодние праздники пройдут с небольшим количеством туристов с Большой земли».

Что касается цен, то, по словам наших собеседников, за год они показали «органический рост» в пределах 12–15%. Стоимость отдыха в Крыму пока выглядит более привлекательной, чем в Краснодарском крае. Однако обеспокоенность отельеров вызывают периодические отключения электроэнергии, которые случаются летом.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сказал, что туристов в Крыму в этом году будет меньше на 30% по сравнению с периодом до начала специальной военной операции. Однако Южный берег Крыма, по его словам, «загружен под завязку».