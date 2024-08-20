Mriya Resort & SPA в рамках десятилетия завершила второй сезон проекта «Два шефа - одна кухня»

16 августа 2024 года на кровле Винного парка состоялся финальный ужин второго сезона проекта “Два шефа – одна кухня”, приуроченный к празднованию десятилетия курорта.

© Пресс-служба

Весь год команда Mriya.Gastro путешествовала от Крыма до Алтая, обмениваясь опытом и традициями с лучшими ресторанами страны. Финальный ужин с участием партнеров вошел в плеяду мероприятий в честь юбилея курорта под названием Mriya X.

Участники второго сезона получили награды за создание кулинарного сообщество, поддержку благотворительных инициатив и гастрономическое развитие регионов.

© Пресс-служба

© Пресс-служба

© Пресс-служба

© Пресс-служба

Кристина Гуданова, заместитель генерального менеджера курорта Mriya Resort & SPA: “Развитие гастрономии – одно из приоритетных направлений для Mriya Resort & SPA и Крыма. Мы раскрываем потенциал местной кухни, сочетающей традиции и тренды, продвигаем ее на российском и международном уровнях. Подобные гастрособытия не только радуют гурманов, но и способствуют развитию туристической отрасли".

© Пресс-служба

© Пресс-служба

© Пресс-служба

© Пресс-служба

Проект “Два шефа – одна кухня” — масштабный гастрономический опыт, который объединяет рестораны и шеф-поваров со всей России. В юбилейный год Mriya Resort & SPA он вышел за рамки полуострова. Кулинарные маэстро разработали меню, используя локальные ингредиенты и винное сопровождение WINEPARK by Mriya, чтобы удивить гостей богатыми вкусами региона.

© Пресс-служба

© Рамблер

Социальная миссия проекта — помощь детям-сиротам и вклад в их профессиональное развитие. В 2024 году в рамках ужина организатор собрал свыше 100 тысяч рублей, которые направил на обучение ребят.

© Рамблер

© Рамблер

Курорт Mriya Resort & SPA играет ключевую роль в развитии гастрономической культуры в республике Крым. За десятилетие он стал лидером в области гостеприимства и ввел в традицию коллаборации с местными ресторанами и шеф-поварами. Вклад курорта в продвижение крымской гастрономии отмечен на федеральном уровне: в 2023 году Mriya Resort & SPA получил престижную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие гастрономии Крымского региона".