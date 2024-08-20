В Подмосковье 14 сентября пройдет фестиваль "Путешествуй"

Фестиваль "Путешествуй", направленный на повышение интереса к туристической отрасли, пройдет в Раменском городском округе Подмосковья 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

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"Он станет центром притяжения представителей всех сфер туризма, крупных предприятий и малого бизнеса. Основной целью мероприятия является популяризация туризма, а также приобщение людей к путешествиям. При этом организаторы стремятся представить как можно больше туристических маршрутов и необходимых артибутов для поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей на площадке будет организована выставка туристической техники, включая дома на колесах, квадроциклы и многое другое. Также будет представлена выставка представителей Туристко-информационных центров России, где посетители смогут узнать о лучших направлениях для путешествий, а туристические фирмы и агентства предложат актуальные туры и услуги. Кроме того, компании, организующие походы, кемпинги и сплавы, расскажут о предложениях для активного отдыха.

В пресс-службе добавили, что также на фестивале предусмотрена детская программа - большая зона отдыха с мастер-классами и игровыми программами. Помимо этого, во время мероприятия состоится праздничный концерт.