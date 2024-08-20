Эксперт отметил рост турпотока в Крым

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что турпоток в республику летом 2024 года вырос на 20%.

© РИА Новости

«По городам ситуация разнится. Некоторые, например, достигли лучшего результата вообще за всё время наблюдений после распада Советского Союза», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Константинов объяснил такой рост в том числе развитием инфраструктуры.

«Колоссальные средства мы вложили в инфраструктуру. Каждое село выглядит как курортное. Где-то лучше, где-то хуже, но проделана работа в каждом селе, в каждом городе», — отметил он.

По его словам, на полуострове изменилась и ситуация с дорогами. К примеру, «Таврида» изменила транспортный облик Крыма, сказал Константинов.

Ранее сообщалось, что в Крыму начал работать новый туристический маршрут «Тропа Палласа».