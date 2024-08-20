Росавиация объяснила причину высокой стоимости билетов на Дальний Восток

Росавиации известно о недовольстве пассажиров высокой стоимостью авиабилетов на Дальний Восток. Однако цены обусловлены сразу несколькими факторами, на которые в ведомстве не могут повлиять.

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Причиной, по которой Федеральное агентство воздушного транспорта решило прокомментировать ситуацию, стала обеспокоенность со стороны Общероссийского объединения пассажиров. Организация подготовила обращение в Росавиацию с просьбой отреагировать на высокую стоимость билетов во Владивосток и Хабаровск и решить вопрос по организации дополнительных рейсов в регион.

В свою очередь, в Росавиации объяснили, почему на направлении есть проблемы. Так, в конце августа – начале сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Это создает дефицит билетов и провоцирует рост цен.

Но государство и так уже реализует программу по субсидированию рейсов в города Дальнего Востока для снижения стоимости перевозки. К тому же у «Аэрофлота» есть собственные плоские тарифы на рейсах из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

В Росавиации пояснили, что за пределами субсидий авиакомпании сами формируют свою ценовую политику. В ведомстве на нее никак повлиять не могут, это вне компетенций чиновников. Однако для повышения доступности перевозок на Дальний Восток авиакомпаниям рекомендовано увеличить количество рейсов и ставить на них самолеты большей вместимости. Но прислушаются ли перевозчики к Федеральному агентству, неизвестно.