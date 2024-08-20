В Геленджике состоится «Лала фестиваль»

В Геленджике на площадке арт-резиденции «Геленджик Арена» 24 августа состоится бесплатное мероприятие «Лала Фестиваль». Он начнется в 12:00 и продлится до 20:00.

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Гостей ждут мастер-классы, гаражная распродажа, игры, еда и развлечения. Также пройдут дискуссии о развитии творческих индустрий на Кубани.

Особое внимание будет уделено «Лала маркету», где можно будет познакомиться с местными дизайнерами и купить одежду, украшения, предметы интерьера, косметику и аксессуары.

Специальной гостьей фестиваля станет певица Ася Зыкова, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Кубань Информ» писал, что Лепс, Киркоров, Хабиб и другие звезды эстрады выступят на «Новой волне» в Сочи. Фестиваль открывается 22 августа.