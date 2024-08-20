Стало известно, когда пляжи Азовского моря очистятся от медуз

Медузы, на скопление которых на пляжах Азовского моря в Краснодарском крае пожаловались отдыхающие, в большинстве смогут покинуть прибрежную зону в среднем в течение 10 дней, их присутствие на пляжах вызвано штормами. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.

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"После штормов через Керченский пролив ветром их занесло массой в Азовское море к побережью. Их дислокация у побережья опять же будет зависеть от течения, от того, насколько они дезориентированы, и их состояния. Если они живые, в течение 5-7-10 дней смогут покинуть прибрежную полосу", - сказал Абрамчук.

Он добавил, что численность медуз сохраняется примерно одинаковой каждый год в период штормов, когда их приносит течением к побережью Азовского моря в Краснодарском крае.

Ранее в нескольких Telegram-каналах пользователи опубликовали фото и видео с пляжей Азовского моря, преимущественно из Темрюкского района, где зафиксировано скопление медуз в прибрежной полосе. Авторы в своих публикациях предполагают, что число медуз, которых прибило к берегу, может исчисляться тысячами.