В Волгоградской области раскрыли планы по развитию туризма

Порядка 5 млн туристов в год планирует принимать Волгоградская область к 2034 году. Для достижения этой цели губернатор региона Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по развитию сферы туризма, сообщили в пресс-службе областной администрации.

"Мы системно занимаемся развитием туристической сферы, и уже есть определенные результаты. Туристический поток за последние годы вырос в 2,5 раза и приближается в этом году уже к 2 млн человек, - цитирует Бочарова пресс-служба. - Над этим вопросом (увеличению числа туристов - прим. ТАСС) надо существенно поработать, так как именно всесторонняя оценка турпотока позволит нам более качественно принимать решения и более оперативно развивать инфраструктуру в наиболее востребованных направлениях, более точно и оперативно реагировать на запросы людей, приезжающих к нам в гости".

В ведомстве уточнили, что глава региона поставил перед профильными ведомствами задачи активнее продвигать туристические возможности Волгоградской области на российском и международном рынках и выйти на плановые 5 млн туристов в 2034 году, развивать событийный, водный и круизный туризм, в целом повышать доступность туристического продукта.

По данным администрации Волгоградской области, в регионе регулярно появляются новые турмаршруты, в том числе патриотической тематики для путешествий с детьми. Среди туристов большой популярностью пользуются уже традиционные мероприятия: "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, фестиваль #ТриЧетыре, форум общественной дипломатии "Диалог на Волге", "Волга-Дон Агрофест", арбузный фестиваль в Камышине, областной фестиваль "Ахтубинский помидор" и другие.

Жителям и гостям региона предлагаются одно- и многодневные туры по основным достопримечательностям области и городу-герою Волгограду, где находится один из самых высоких в мире монументов - 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!".