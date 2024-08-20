Исследовал семь регионов: как пройти Кавказскую тропу за месяц

Александр Хруцкий из подмосковной Балашихи в отпуске предпочитает не лениво отдыхать на пляже, а пешком преодолевать сотни километров. На этот раз для путешествия финансист авиационного предприятия выбрал Северный Кавказ. Весной 2024 года Александр прошел по тропам Дагестана, Ингушетии и Чечни, а летом вернулся на маршрут, чтобы дойти до Сочи.

© «Это Кавказ»

— Последние несколько лет в отпуске я устраиваю себе пешие или велопутешествия, пытаясь совместить хорошую физическую нагрузку и знакомство с новыми интересными местами и людьми.

Первый раз я отправился в путь в марте 2020 года по маршруту Camino del norte, но из-за ковидных ограничений из 850 км удалось пройти 200 км за 4 дня. И, к сожалению, я гораздо раньше намеченного времени вернулся домой. Но идея подобных путешествий меня уже захватила. Потом были более успешные «прогулки»: от Москвы до Углича (450 км за 8 дней), по Крымской тропе (880 км за 15 дней), по Ликийской тропе (450 км за 8 дней).

Первое знакомство с бытом и культурой

— В этом году свой апрельский отпуск в 14 дней я решил провести на маршруте Кавказской тропы, которая проходит через 7 регионов страны и связывает Каспийское и Черное моря. Длина всего маршрута порядка 1500 км.

Через общих знакомых я вышел на основателя проекта Кавказской тропы, Иру Грушанину, и попросил помочь с планированием путешествия. Так у меня появился трек маршрута и много полезной информации, в том числе контакты местных жителей, у кого я мог бы остановиться на ночлег.

Опираясь на свой опыт, я прикинул, что смогу за день проходить порядка 50 км — то есть около 700 км за весь отпуск. Я решил начать изучение Кавказской тропы с участка от Дербента (Дагестан) до Джейраха (Ингушетия).

В аэропорт Махачкалы прилетел 6 апреля. Вместе с компанией ребят, которым было по пути, на такси за 1000 рублей добрался до Дербента.

Остановился в этно-хостеле — так произошло первое знакомство с бытом и культурой Дагестана. Вечером я решил прогуляться и в центре города заметил большое скопление людей. Оказалось, в этот день проходил ифтар (вечерний прием пищи у мусульман во время исламского месяца Рамадан) от имени главы Дагестана.

На мероприятие собралось свыше 10 тысяч человек со всей республики. Всем выдавали пакет с фруктами и водой. Были накрыты столы, проходил концерт, а завершилось все фейерверком. Уже после заката я добрался до набережной, послушал шум моря и отправился в хостел, ведь рано утром нужно было выходить на маршрут.

К точке старта — крепости Нарын-Кала, возведенной в VI веке по приказу персидского шаха, — я выдвинулся 7 апреля в 6 утра. В такое раннее время внутрь крепости попасть не удалось, но и снаружи она выглядела очень красиво.

Из снаряжения у меня был небольшой беговой рюкзак на 15 литров, минимальный набор сменной одежды, трекинговые палки, запас еды на один день, литр воды, фонарь, внешний аккумулятор и провода для зарядки телефона и часов. Каждый день я планировал выходить с рассветом, около 6 часов утра, и добираться к ночлегу до захода солнца — до 8 часов вечера.

Новые друзья и… пара носков

— Перед путешествием я сделал небольшой канал в телеграме, где делился с друзьями фото и видео наиболее интересных моментов моего пути. Часто в объектив попадали животные, обычно коровы, и все они чем-то отличались, так что даже устроили небольшой конкурс красоты.

Но прежде всего 8 дней в Дагестане запомнились невероятным гостеприимством и отзывчивостью жителей. В каждом селе я встречал поддержку, а остановки на ночлег у местных помогали лучше узнавать культуру и быт региона.

Так, 10 апреля отмечался Ураза-байрам — один из главных мусульманских праздников, завершающий священный месяц Рамадан. В Дагестане в честь этого объявили три выходных. В селах все звали меня в гости, старались угостить местными деликатесами и даже подарили несколько пар носков.

В Дагестане у меня появились хорошие друзья, которые в дальнейшем интересовались моим продвижением и старались помочь.

Далее у меня было три дня по Чечне. Знакомство с регионом началось с высокогорного озера Кезеной-Ам. В районе села Хой ко мне прибилась собака и сопровождала меня в течение дня более 30 км, а потом пропала так же внезапно, как и появилась.

Добравшись до Химой, я столкнулся с проблемой в поиске ночлега. На выручку пришли сотрудники местного пункта скорой помощи, которые гостеприимно встретили, накормили и приютили. Запомнилось и следующее место — глэмпинг «Берег неба» в Тазбичах. Там удалось не просто переночевать, но и хорошо отдохнуть за душевными разговорами и вкусной едой. И все это на фоне снежных гор Главного Кавказского хребта.

На следующий день мне предстояло идти в сторону озера Галанчож. Эти места менее населенные, и, говорят, встречаются медведи. Лично мне не удалось с ними столкнуться, к счастью, но характерные следы на заснеженных тропах я наблюдал.

Главное — не цифры

Следующим регионом на пути стала Ингушетия. Здесь можно увидеть свыше сотни древних башенных комплексов. Приятно было наблюдать, что за ними следят и их восстанавливают, стараясь сохранить свою историю.

Так, любуясь стариной, я добрался до Джейраха, населенного пункта на границе Ингушетии и Северной Осетии. Отпуск подходил уже к концу, и я отправился во Владикавказ, откуда мне на самолете предстояло возвращаться домой.

Итогом первого «подхода» к Кавказской тропе стали 720 километров, пройденных за 14 дней. Путь лежал в основном по горным тропам с большим набором высоты.

Кавказ запал мне глубоко в душу, и уже в июне я вернулся завершить маршрут. От Джейраха до Сочи я прошел за 18 дней. Дорога — через четыре региона. Я побывал в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Всего же за два этих путешествия я прошел 1542 километра и увидел семь южных регионов. Но главное — это не цифры, а те эмоции, которые я получил благодаря Кавказской тропе, и впечатления от знакомства с новыми людьми, их культурой и бытом.