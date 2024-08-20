Эксперты назвали идеальный вариант путешествия по мнению россиян

Россияне назвали отдых на диких островах без связи идеальным вариантом путешествия. Другие необычные мечты соотечественников относительно поездок раскрыл сервис по покупке билетов «Купибилет», результаты опроса попали в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Уточняется, что оказаться в диких условиях без контактов с внешним миром мечтают 24 процента участников исследования. При этом 14 процентов опрошенных хотели бы совершить кругосветное путешествие или посетить Камчатку. 13 процентов россиян мечтают увидеть кенгуру в Австралии и побывать в Антарктиде, а 5 процентов — отправиться на сафари в Африке.

По данным источника, чаще всего отдохнуть на диких островах хотят мужчины в возрасте 31-35 лет.

«Оказаться на необитаемом острове возможно, например, в Индонезии. Однако такой отдых не будет дешевым, он обойдется примерно в 320 тысяч рублей на 10 дней», — предупредила директор по маркетингу компании «Купибилет» Екатерина Долгих.

Кроме того, в исследовании говорится, что 30 процентов россиян готовы копить на путешествие мечты целый год, 15 процентов — добираться до желанного места хоть целую неделю, 14 процентов — жить в недорогом отеле ради того, чтобы увидеть природу, и 12 процентов — отказаться от кулинарных излишеств в пользу каши, яиц и булок.

Ранее специалисты этого же сервиса провели опрос, по итогам которого россияне назвали оптимальную сумму ежемесячного заработка для комфортного путешествия. Большинство респондентов назвали доход от 100 до 300 тысяч рублей самым подходящим для этих целей.