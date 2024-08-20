В волгоградском аэропорту у пассажира изъяли более 8,5 тысячи сувениров

Таможенники нашли в багаже мужчины партию предметов с логотипом японской фирмы.

При прохождении через «зеленый коридор» пассажира с чемоданом весом более 18 кг остановили сотрудники таможенного ведомства.

Незадачливый любитель сувениров пытался провезти 8860 штук рекламной продукции (сумки, бутылки, шапки из акрила, кепки и др.). Эти товары он получил после посещения сельскохозяйственной выставки в Баку, куда их привез его коллега из Голландии.

Нарушитель запланировал распространить продукцию серди клиентов. Турист уверял, что ничего не знал о необходимости таможенного декларирования.

Товар был изъят. А в отношении мужчины возбуждены дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ.

Как отметили в пресс-службе Южного таможенного управления, за первые 6 месяцев 2024 года в аэропортах Волгограда и Астрахани выявили 13 партий товаров не для личного пользования.