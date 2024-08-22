В Кирове состоится фестиваль фейерверков

Пиротехники из России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана примут участие в фестивале фейерверков в Кирове 21 сентября в год 650-летия города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"В Кирове 21 сентября накануне 650-летия города на набережной Грина пройдет международный фестиваль фейерверков. Ожидается, что в нем примут участие пять команд из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана", - говорится в сообщении.

Каждая команда запустит фейерверки из 3 тыс. залпов - разных видов, конфигураций, цветовых гамм.

"По сути, это фестиваль пиротехнического искусства, и участники должны показать свои умения, достижения, продемонстрировать лучшее, что могут сделать. Пиротехники - те же художники, они стараются вызвать эмоции у зрителя, поэтому будут создавать в небе настоящие картины, которые никого не оставят равнодушным", - рассказали организаторы фестиваля.

20 - 22 сентября Киров отмечает 650-летний юбилей. Запланированы фестивали, концерты, игры, соревнования, выступления звезд российской эстрады.