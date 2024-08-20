В Тобольске на возведение отеля направят свыше 1 млрд рублей

ВТБ предоставил компании "София-инвест" кредит в размере 1,3 млрд рублей сроком на 12 лет для возведения многофункционального комплекса с четырехзвездочной гостиницей и SPA-центром в городе Тобольск Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

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Как сообщалось, правительство Тюменской области и корпорация "Туризм.РФ" договорились о строительстве четырехзвездочной гостиницы не менее чем на 120 номеров с термальным комплексом в Тобольске. Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в планах властей увеличить туристический поток в регион к 2030 году до 7-8 млн человек в год. Для этого планируется, в частности, строить новые объекты, в том числе и для комфортного размещения туристов.

"Тюменский инвестор планирует в этом году начать строительство гостиничного комплекса на 120 номеров, площадью 7 тыс. кв. м. Реализовать проект компания намерена до 2027 года, это позволит создать 35 новых рабочих мест. Туристический объект будет расположен рядом с Базарной площадью - памятником истории и культуры Тобольска", - сказано в сообщении.

Планируется, что здесь появится современная городская инфраструктура, в том числе пространство для отдыха жителей. На базе отеля будут открыты рестораны и современный деловой центр.

Как отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, туристический потенциал Сибири огромен, вырос внутренний спрос на отдых в стране.