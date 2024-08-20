В Крыму обустроят новые маршруты Большой туристической тропы

На полуострове обустроят шесть новых маршрутов «Большой Крымской тропы». Они пройдут по территории от Судака до Ангарского перевала: «Загадочный Меганом» (Солнечная Долина — Судак), «Чудотворный Ай-Георгий» (Судак — Папая-Кая), «По местам боев отряда 1-го Партизанского района» (Папая-Кая — турстоянка «Верхний Кок-Асан»), «На просторах Караби» (турстоянки «Верхний Кок-Асан» — «Испанец»), «Сказочный Демерджи» ( турстоянки «Испанец» — «Джурла»), «Долина Привидений» (турстоянки «Джурла» — «Ангарский перевал»), сообщает Министерство курортов и туризма Республики Крым.

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На данный момент туристам доступны четыре этапа тропы по территории Судакского и Феодосийского регионов, а также Кировского района. На них установлены информационные щиты и навигационные знаки, оборудованы туристические стоянки и места для кратковременного отдыха.

«Большая Крымская тропа» объединит более трех тысяч туристических объектов, находящихся на маршрутах и в непосредственной близости от них. Всего в рамках проекта запланировано благоустройство 52 троп общей протяженностью 750 километров.