В Домодедово пассажир попытался улететь в багажном отсеке самолета

Комичная история произошла вчера вечером в Домодедово. Пассажир, опоздавший на рейс S7 Airlines из Москвы в Новокузнецк, залез в багажный отсек аэробуса той же авиакомпании, но перепутал самолет. Об инциденте сообщает тг-канал «Авиаторщина».

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Андрей К. должен был вылететь из Домодедово рейсом S7 2625, который по расписанию отправляется в 21:25. Однако к вылету он опоздал и тогда неожиданно для самого себя решил добраться до пункта назначения в багажном отделении.

Но случилась осечка. Самолет до Новокузнецка к тому времени уже благополучно покинул Москву. А зеленый аэробус авиакомпании А321, куда он проник вместе с чемоданами, готовился лететь в Норильск. По графику рейс S7 2581 везет пассажиров из Москвы в 23:50.

Мужчину с удивлением обнаружили сотрудники наземной службы и передали полицейским. Борт пришлось обследовать кинологам, из-за чего вылет немного задержали. А пассажир, переигравший своего конкурента – туриста, который пешком дошел до самолета по перрону Внуково, так и остался в Москве.

Ранее TourDom.ru писал о пассажире, который, опаздывая на рейс из Москвы в Пермь, отправился искать свой самолет прямо по летному полю. Мужчина подошел к лайнеру и, выяснив, куда он летит, сел в салон вместе с другими пассажирами, показав посадочный талон. В Перми его задержали полицейские. Скорее всего, мужчину привлекут к административной ответственности. Штраф может составить от 3 до 5 тыс. руб.