Исследование: где и по какой цене отдыхают россияне летом 2024 года

Самые популярные направления для путешествий по России и за рубежом назвали аналитики платежного сервиса ЮMoney и туроператора Anex. Они изучили траты пользователей на туры, гостиницы и экскурсии в период с 1 июня по 31 июля в текущем году и сравнили с аналогичными данными 2023-го.

По спросу внутри страны лидируют Краснодарский край, Ленинградская, Калининградская и Московская области, а также Татарстан и Ставрополье. Отпускники предпочитвают трех- и четырехзвездочные отели, бронируя их в среднем на неделю.

Востребованы экскурсионные туры: выходного дня или длительные, например на Алтай или Камчатку. В такие поездки чаще отправляются пары или одиночки, а семьи с детьми традиционно выбирают курорты Краснодарского края.

Топ заграничных направлений для отдыха похож на прошлогодний: впереди - Турция, за ней следуют Египет, ОАЭ и Таиланд. Вырос спрос на VIP-отели и туры. На курортах россияне предпочитают питание по системе "все включено".

Представители туроператора отметили, что семьи с детьми стали активнее бронировать номера в пятизвездочных отелях: "Тенденция движения спроса в сторону более дорогого сегмента обусловлена в том числе тем, что во многих странах шире всего выбор мест размещения именно премиального уровня".

Более востребованной становится персонализация отдыха - индивидуальный пакет услуг, набор экскурсий, дополнительный сервис при перелете.

Судя по сумме и назначению транзакций, люди стали чаще склоняться к более дорогим форматам отдыха и внутри России.

- Один из трендов лета-2024 - круизы. В июле их приобрели на 20 процентов больше, чем в июне, симметрично выросло и число покупателей. При этом средний чек за прогулки на теплоходе в июне был на четверть выше и достигал 5662 рубля, - отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным сервиса, этим летом спрос на развлечения (входные билеты в достопримечательные места, выставки, фестивали) в шесть раз выше, чем в июне - июле 2023-го. Оборот платежей в этой категории увеличился в семь раз, средний чек снизился на 14 процентов - до 4771 рубля.