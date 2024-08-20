Турпоток в Ингушетию за первое полугодие вырос на 17%

В Ингушетии с января по июнь этого года побывали более 61 тысячи туристов. Это на на 17,1% превышает турпоток за аналогичный период прошлого года.

«За первое полугодие 2024 года турпоток составил более 61,2 тысячи туристов, что на 17,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным пограничной службы за первое полугодие 2024 года, через контрольно-пропускные посты „Хамхи“ и „Фуртоуг“ в горах региона с однодневным визитом республику посетило более 238 тысяч человек, из них 181 — иностранные граждане», — рассказал ТАСС глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он также отметил, что увеличение турпотока выявило и ряд проблем, сдерживающих развитие туризма, в том числе недостаточное количество номерного фонда и ограниченное количество мест питания в горном районе.

«Планомерно решаем эти проблемы, например, на территории курорта „Армхи“ ведется строительство новых современных и комфортабельных гостиниц, также отели строят и в горах, и на равнине наши инвесторы», — добавил глава республики.

На сегодняшний день номерной фонд республики составляет 622 номера, уточнил Калиматов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в республике планируется открыть 70 модульных гостиниц. Средства на их создание выделены в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия туризма».

В 2023 году Ингушетию посетили более 115 тысяч человек — на 10% больше, чем за 2022 год.